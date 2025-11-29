¿Y si vienen más penales para Alajuelense? Así piensa el mexicano Ronaldo Cisneros

Ronaldo Cisneros con rendimiento y con goles se ha ido ganando a la afición de Liga Deportiva Alajuelense.

En cualquier momento y en cualquier partido se puede pitar un penal, en el que siempre se refleja el trabajo: unos se preparan para anotar, y en el caso de los guardametas, para taparlos.

Lo que se dio en el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú, al lanzar dos penales, en piernas de Joel Campbell y Celso Borges, y que los desvió el guardameta Rubén Silva, no resulta común.

Eso posiblemente pone a pensar a más de un seguidor de la Liga, máxime que existe la posibilidad de que si ese partido contra Xelajú en Guatemala termina 1-1 y con global de 2-2, habría tiempos extra, y penales, en caso de ser necesario.

“Contra Olimpia llegamos hasta los penales, obviamente queremos ganarlo en los 90 minutos y esperamos que sea así. Lo vamos a trabajar con todo para que así sea y si toca llegar hasta los penales, ojalá que tengamos la misma efectividad que contra Olimpia”, manifestó Ronaldo Cisneros en el estreno del programa “El Picadito”, en Radio Monumental.

El atacante mexicano manifestó que lo que el grupo pretendía era sacar ventaja en casa en ese partido contra Xelajú, algo que no pudieron hacer ni en cuartos de final, ni en semifinales de la Copa Centroamericana.

“Sentíamos que era una oportunidad de poder sacar ventaja. Creo que el equipo generó bastantes oportunidades, incluso con dos penales que son grandes ocasiones para marcar, que no se pudieron concretar por una gran noche del arquero. Yo creo que la mejor de su vida y esperamos que no tenga una igual”, citó.

También indicó que él ve al equipo con confianza en el trabajo realizado, tranquilo y con la convicción de que la Liga puede ir a Guatemala a sacar otra vez el resultado de visita, para alcanzar el tricampeonato en la Copa Centroamericana.

Ronaldo Cisneros contó que durante el parón de dieciocho días, los jugadores de Alajuelense que se quedaron en el club, trabajaron bastante en la parte física.

“Tuvimos una mini pretemporada en estos dieciocho días que estuvimos sin partidos oficiales y una de las razones por las que se trabajó así era porque sabíamos que todos los partidos que nos quedan iban a ser como este contra Xelajú, difíciles, a veces con situaciones que uno no controla dentro de la cancha y muchas veces toca hacer esfuerzos de más”, relató.

Ronaldo Cisneros insiste en que el equipo se encuentra bien físicamente y que dejando de lado las lesiones que puedan surgir, como la de Washington Ortega, “creo que el equipo está muy bien para competir en los dos torneos, en la final de vuelta que nos queda de la Copa Centroamericana y en el torneo nacional”.

Ronaldo Cisneros: ‘Nos ha faltado un poquito de suerte’

Una consulta que le plantearon fue cómo mejorar la definición y dijo que para fallar hay que crear las oportunidades, y su criterio es que el equipo ha ido mejorando mucho en ese aspecto y en cuanto a funcionamiento, tenencia de la pelota y la creación de oportunidades.

“Los penales se generan porque estamos atacando y buscando siempre el área rival. El equipo está generando oportunidades y eso es muy bueno. Después, la parte de definición creo que debemos tener más calma”, mencionó.

Y de nuevo salieron los penales a colación. Ronaldo Cisneros indicó que Celso Borges lo buscó bien, al centro, pero fue una gran parada del portero de Xelajú con el pie.

Así como en la última jugada de Anthony Hernández, que parecía que iba a ser un golazo y el portero se estiró y reaccionó para sacar la pelota.

“Entonces, creo que nos ha faltado un poquito de suerte. Lo más importante es que el equipo está generando y eso nos deja tranquilos. Sabemos que cuando fallas es porque estás más cerca de anotar”, subrayó.

Finalmente, Ronaldo Cisneros tuvo palabras de agradecimiento para la afición de Alajuelense por el recibimiento que les dieron, por el apoyo durante los 90 minutos y porque más de 1.000 liguistas viajarán a Guatemala.

“Hacen el gran esfuerzo de pagar un boleto con la ilusión de vernos ganar y decirles que se queden tranquilos, que vamos a darlo todo por sacar el partido allá en Guatemala”, concluyó Ronaldo Cisneros.

