‘Falla Cristiano, falla Messi’: La figura que sí sacó la cara por Alajuelense consuela a sus compañeros

Anthony Hernández celebra el gol del empate ante Xelajú por la Copa Centroamericana, que cayó gracias a su asistencia hacia Ronaldo Cisneros.

Si hay un jugador que está sacando la cara por Alajuelense, cuando hasta los más consagrados fallan, es Anthony Hernández. Con sus actuaciones, el delantero se convirtió en uno de los chineados de la afición.

En el partido contra Xelajú, la actuación del porteño nuevamente llevó emoción a los aficionados liguistas y fue un dolor de cabeza para el rival por la final de la Copa Centroamericana. No obstante, pese a su buen rendimiento individual, el jugador terminó con desazón.

“No es el resultado que queríamos (empate 1-1 en casa), la afición llenó el estadio, nos vamos dolidos, pero este campeonato ha sido muy duro, competitivo; esto no es fácil. La final se juega, respetamos al rival. Ahora hay que ser más contundentes”, afirmó.

Anthony terminó el duelo con ciertas molestias físicas, pero nada que preocupe o lo ponga en condición de baja.

Sobre lo que significó igualar en la ida, el extremo reveló que, a lo interno del grupo, confían en sacar la serie fuera de casa, como sucedió en los cuartos de final y en la semifinal del mismo certamen.

“Nos sentimos bien, queríamos ir con una ventaja, pero vamos tranquilos; allá podemos ir a sacar la victoria”, expresó.

Hernández también tuvo palabras de aliento para Joel Campbell y Celso Borges, dos referentes manudos que fallaron penales en este juego.

“Somos humanos, todos nos equivocamos y estamos para apoyarnos. Falla Cristiano, falla Messi; nosotros nos acuerpamos y vamos para adelante”, puntualizó.

Anthony sabe que vive un buen momento, por lo que solo se mentaliza en continuar trabajando para consolidarse como titular en la oncena de Óscar Ramírez.

“Yo trabajo con humildad, confianza. Hay un grupo muy unido, no hay envidia. Los que están en mi posición me apoyan. Al final, la unión del grupo da confianza. Me siento bien, con confianza. Me ha tocado estar en banca, pero he apoyado fuerte. Todo el que juegue lo hace bien, entonces tranquilo con la rivalidad deportiva que llevamos”, finalizó.