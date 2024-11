Osael Maroto fija el plazo para elegir al nuevo técnico y al director de Selecciones

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, dijo que se puso la soga al cuello, quizá se disparó solo, pero no tuvo reparos en ponerle fecha a la elección del nuevo técnico de la Selección y al director de Selecciones Nacionales.

“Me gustaría que estuviera mañana. Tal vez sintamos que hay tiempo para escoger porque el siguiente compromiso es en marzo, pero lo que pretendemos es cerrar el año con nuevo entrenador, eso es lo ideal, aunque no debería pasar de los primeros días de enero”, aseguró Maroto en conferencia de prensa en la Fedefútbol, donde dio a conocer la salida de Claudio Vivas.

Sobre el puesto de director de Selecciones, Maroto espera designar a la persona en un plazo de dos semanas o antes. Este será quien se encargará de recomendar al seleccionador.

“El proceso que viene es revisar el tema del director deportivo. Vamos a recibir currículos; ya tenemos algunos y trabajaremos sobre una matriz para tomar la decisión. Luego, con el nuevo director deportivo, se decidirá quién será el entrenador de la Selección y su cuerpo técnico”, aseguró Maroto.

- ¿Ángel Catalina es el principal candidato para ser el nuevo director de Selecciones?

- Ángel Catalina es un candidato, como tenemos varios. Como dije antes, vamos a meter los nombres de todos en una matriz y tomaremos la mejor decisión.

- ¿Qué buscan para la Selección? ¿Qué tipo de entrenador quieren?

- Buscamos un tema de cuerpo técnico y no tanto de un entrenador. Queremos una Selección con una proyección distinta y una visión diferente. Queremos un cuerpo técnico muy analítico, que sea muy estudioso, que tenga experiencia en selecciones; eso sería lo ideal, aunque no necesariamente. Deseamos un cuerpo técnico que esté encima de todos los detalles. El poder revisar el más mínimo detalle es lo que hace la diferencia, y queremos un cuerpo técnico que nos acompañe hasta el Mundial del 2026.

- ¿No importa si es un técnico con un grupo de colaboradores con seis o más personas, como hizo Gustavo Alfaro?

- Esa fue una de las críticas que más hizo la prensa cuando se contrató a Gustavo Alfaro: cuestionaron por qué tanta gente. Y yo creo que ese cuerpo técnico que trajo Gustavo Alfaro era el ideal, y vamos a buscar algo similar.

- ¿Por qué decidieron no contar más con Claudio Vivas?

- A Claudio le dimos estos seis partidos de Liga de Naciones para que el Comité Ejecutivo tomara la decisión de qué quería hacia adelante. Era director de Selecciones, pero queremos un perfil distinto. Buscamos hacer un cambio. En cuanto al técnico, lo dije antes: buscamos un cuerpo técnico que esté encima de todos los detalles.

- ¿Alexandre Guimaraes y Jeaustin Campos son candidatos para ser técnicos de la Selección?

- No vamos a descartar a nadie, todos son opciones. Varias veces lo he dicho: el nombre de Alexandre Guimaraes no se puede alejar de la Selección. Jeaustin, Hernán Medford, quien quiera, puede levantar la mano y decir ‘quiero estar aquí’. El mismo Paulo César Wanchope tiene experiencia y puede postularse. Queremos traer al mejor entrenador y cuerpo técnico posible para nuestra Selección. Deseamos continuar con el proceso que iniciamos en setiembre del año pasado.