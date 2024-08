Osael Maroto: ‘El VAR llegó para quedarse’

La Asistencia al Árbitro por Video (VAR, por sus siglas en inglés) está a punto de implementarse en Costa Rica, y el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Osael Maroto, sostiene que esta tecnología llegó para quedarse en el país.

La implementación de este sistema está pensada para la jornada número nueve, y el plan del Comité de Licencias y la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol es que se utilice en toda la programación. Según conoce La Nación, Santa Ana tuvo inconvenientes para cumplir con los requisitos que exige Licencias y no logró concretar una sede alterna con cancha natural.

Este periódico conversó el martes pasado con Maroto sobre la implementación de esta tecnología, en la que el campeonato nacional será el tercero en la Concacaf en utilizarla, ya que hasta el momento solo se implementa en México y Estados Unidos.

“El VAR llegó para quedarse. Si un equipo no puede tenerlo en su estadio, tendrá que jugar en otro que sí cumpla con los requisitos. Pero yo diría que es solo uno (hasta el martes), y el ajuste es mínimo, así que creo que estará listo para la siguiente fecha que le toque jugar en casa. Es un logro de todos para el bien del fútbol tico”, dijo Maroto.

– ¿Cómo toma usted el proyecto del VAR en Costa Rica?

Es un gran acierto del Comité Ejecutivo haber hecho el esfuerzo para traer esta tecnología a Costa Rica. Los equipos lo venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Con esto, nos nivelamos con las ligas más importantes de la región, e incluso del mundo, en temas de transparencia y en darles más herramientas a los árbitros para que puedan tomar mejores decisiones.

“El VAR se inauguró hace ocho años; esperamos mucho tiempo para tenerlo por diferentes razones, pero hoy nos sentimos muy contentos. Vale la pena agradecer a todos los que participaron para hacerlo posible: los árbitros, la Comisión de Arbitraje, las televisoras con los derechos de transmisión, y el patrocinador que nos apoya. Es un esfuerzo de muchos, liderado por la Federación”.

La Comisión de Arbitraje tiene todo listo para dar inicio con el VAR. Los árbitros ya finalizaron las capacitaciones y están a la espera del banderazo de salida. Foto: Fedefútbol (Albert Marín)

– ¿Hubo que mover hilos en la política del fútbol para que esto fuera una realidad en Costa Rica?

No, en este caso la política no tuvo nada que ver. Fue un trabajo conjunto de las partes que mencioné. Debemos trabajar para mantener la política fuera de la cancha. Las decisiones deportivas no deben ser influenciadas por intereses particulares. No podemos poner la carreta delante de los bueyes; debemos seguir trabajando en esa línea. Los equipos hicieron un gran esfuerzo en tener la infraestructura correcta. Hubo que mover algunas torres de cámaras, pero todo salió muy bien.

- En cuanto a los equipos, ¿hay alguno que no pueda utilizar su estadio de momento? Si es así, ¿se les dará una prórroga para cumplir con los requisitos y luego volver a casa? ¿Cómo se maneja esta situación?

Sí, hoy (martes) tuvimos una reunión con un equipo que aún está terminando de hacer las pruebas finales. Si este equipo sale sorteado para inaugurar el VAR, no podrá jugar en su cancha y tendrá que programarse para jugar en otro lugar. No podemos depender de la suerte. Por ahora, es solo un equipo, pero este miércoles sabremos un poco más cuando se terminen las inspecciones. El equipo que no esté listo tendrá que jugar en otro estadio cuando esto inicie.

– ¿Y todos están de acuerdo con esto?

El VAR llegó para quedarse. Si un equipo no puede tenerlo en su estadio, tendrá que jugar en otro que sí cumpla con los requisitos, pero yo diría que es solo uno, de momento; y el ajuste es mínimo. Creo que estará listo para la próxima fecha en casa.

– Con esta tecnología que llega a Costa Rica, ¿qué podremos ver? En otros campeonatos, un jugador puede ser sancionado por estar fuera de juego por centímetros. ¿Tendremos esa precisión?

Para detalles específicos, me gustaría que sea don Horacio Elizondo quien nos explique cómo funciona el VAR y cómo será el proceso de educación para todos: la afición, los clubes, la prensa y todo el ecosistema del fútbol.