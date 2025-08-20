Órix: El sueño de Daniela Cruz y Raquel Rodríguez para que más niñas jueguen fútbol es una realidad

Raquel Rodríguez disfrutó al máximo la experiencia en cancha con varias niñas, en una clínica que efectuaron en diciembre pasado.

Daniela Cruz y Raquel Rodríguez echan el casete atrás y se ven como aquellas niñas que sabían que lo que más les gustaba era el fútbol, un deporte que las ha llevado a cumplir sueños que por momentos parecían imposibles, que las ha hecho reír y llorar, y que transformó sus vidas.

Ambas ponen manos a la obra y quieren contribuir para que después de todo lo que se ha avanzado, las jugadoras del futuro cuenten con lo que a ellas les hubiese gustado tener desde que empezaban a patear el balón.

Era una idea que las dos seleccionadas nacionales tenían en mente desde hacía años atrás, pero las frenaba un poco el hecho de no estar en Costa Rica.

Daniela Cruz juega en México y Raquel Rodríguez lo hace en Estados Unidos, pero entre ellas siempre hablaban que qué lindo sería poder hacer una academia, facilitándole a las niñas cosas que tal vez ellas no tuvieron, con planificación y con profesionales en la materia.

Daniela Cruz y Raquel Rodríguez son las fundadoras de la Academia Órix. (Cortesía Daniela Cruz/Cortesía Daniela Cruz)

Además de crear esos espacios, porque en sus constantes conversaciones de amigas, ellas llegan a la conclusión de que a pesar de que han jugado Mundiales y en ligas profesionales, realmente la ilusión de cuando eran niñas, de ir a jugar un partido donde fuera no importaba, porque era una ilusión diferente. Y así será siempre.

“Nosotras queremos crear espacios para estas niñas, porque realmente es una etapa que te marca la vida”, relató Daniela Cruz a La Nación.

Con ese propósito nace la academia de fútbol femenino Órix, nombre que viene de orígenes y raíces. Para poner el proyecto en marcha, cayeron en cuenta que la distancia no era un problema.

Desde el año pasado dijeron que ya era el momento de darle forma y cuál sería la forma de manejarlo.

“Encontramos a las personas de confianza en Costa Rica para que nosotras desde afuera, desde lo virtual, podamos saber que la academia está en buenas manos y toda la parte administrativa la vamos a manejar nosotras desde lo virtual”, mencionó.

Daniela Cruz y Raquel Rodríguez tienen reuniones constantes con el staff de manera virtual y todo va sobre ruedas, porque conformaron un equipo de trabajo que ellas saben que cuentan con la experiencia y el conocimiento para ejecutar lo que quieren.

“Raquel y yo manejamos toda la parte administrativa, la metodología es de nosotras también y allá tenemos a cuatro personas de staff, dos de ellas son jugadoras activas de la Primera División, que son Carolina Venegas y Gloriana Villalobos”, relató.

Carolina es entrenadora de fútbol, con licencia A y también tiene cursos de especialización en fútbol base; mientras que Gloriana se encargó de todo el contenido psicosocial de la academia.

“Nosotras también queremos dar esa formación de personas y jugadoras íntegras. Gloriana hizo todo un trabajo para desarrollar en las chicas todas las habilidades para la vida, comunicación asertiva, trabajo en equipo, valores y esa parte la maneja ella y estará en las sesiones abarcando esas áreas. Las otras dos personas son educadores físicos también, con mucha experiencia”, detalló Daniela Cruz.

Daniela Cruz y Raquel Rodríguez quieren impactar a muchas niñas a través de su proyecto. (Cortesía Daniela Cruz/Cortesía Daniela Cruz)

La inauguración de la Academia Órix de fútbol femenino será el próximo sábado 30 de agosto. La matrícula es gratuita para todas las niñas entre 8 y 15 años.

El plan de trabajo contempla entrenamientos dos días por semana en Tibás. Las prácticas serán los martes y los sábados.

Las inscripciones gratuitas pueden efectuarse mediante redes sociales, en las cuentas de Instagram o Facebook de Órix Academia de Fútbol Femenino. O contactar a cualquiera de las integrantes del staff en sus redes sociales personales.

“Tenemos grupos pequeños, por lo que son trabajos personalizados para cada niña que matricule. Nuestra meta es hacer crecer Órix en todo Costa Rica, poder llevar la academia a más provincias del país, para así poder impactar a más niñas”, destacó Daniela Cruz.