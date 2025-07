Obispo de Oporto conmueve con palabras a esposa e hijos de Diogo Jota en su funeral: ‘También sufrimos’

El fútbol y la comunidad de Gondomar despidieron entre lágrimas a Diogo Jota y su hermano, André Silva, en una ceremonia fúnebre marcada por el dolor, la fe y palabras profundamente emotivas.

Ambos jóvenes perdieron la vida el pasado jueves 3 de julio, en un accidente de tránsito que conmocionó no solo a su ciudad natal, sino al mundo deportivo.

El último adiós se realizó este sábado 5 de julio en Gondomar, al norte de Portugal. La misa fue oficiada por Manuel Linda, obispo de Oporto, quien dirigió unas sentidas palabras a los dolientes, especialmente a Rute Cardoso, esposa del futbolista del Liverpool, y madre de sus tres hijos pequeños: Dinis, Duarte y Mafalda.

“Si es difícil ver llorar a un adulto, es aún más difícil ver llorar a un niño”, expresó el obispo ante una iglesia colmada por familiares, amigos y aficionados.

Con voz conmovida, se dirigió directamente a los hijos del delantero, quienes no estuvieron presentes en la ceremonia.

“Queridos Dinis, Mafalda y Duarte, hijos que no están acá. En este momento, están sufriendo muchísimo, o quizás no, porque no se dan cuenta. Rezaré mucho por ustedes. Quienes más sufren son su madre y sus abuelos. Ver los restos mortales de un niño debe ser un tormento aún mayor, pero cuando hay dos urnas, no hay palabras, pero hay sentimientos.

Rute Cardoso (blusa blanca) es abrazada por su hermana mientras llevan el féretro con los restos de Diogo Jota. (MIGUEL RIOPA/AFP)

”Estamos aquí para decirles que también sufrimos mucho. Estamos aquí con ustedes emocionalmente. Llorar es humano. Qué lástima para nosotros si no lo hiciéramos”, manifestó el obispo Manuel Linda.

Entre los asistentes también se encontraba el seleccionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, quien dedicó unas palabras a los presentes: “Han sido días muy tristes, como pueden imaginar, pero hoy hemos demostrado que somos una familia muy grande y unida”.

Mientras los féretros eran trasladados fuera del templo, el canto del Ave María acompañó el ambiente silencioso y sobrecogedor.

Rute Cardoso, visiblemente afectada, sostenía la parte trasera del ataúd de su esposo, mientras era abrazada por una persona cercana que intentaba reconfortarla.

Ambos hermanos fueron sepultados en el cementerio contiguo a la iglesia, en un lugar sereno, rodeado por olivos.

La promesa de Diogo Jota a sus hijos

Apenas once días antes del accidente, Diogo Jota había contraído matrimonio con Rute Cardoso, aunque ya convivían y habían formado una familia junto a sus tres hijos.

En más de una ocasión, el futbolista de 28 años había dejado clara su devoción por la paternidad. En una entrevista difundida en el canal de YouTube del Liverpool FC, Jota reflexionaba sobre su rol como padre, palabras que hoy estremecen y dejan un gran mensaje.

Diogo Jota era feliz con su familia. (Redes Sociales/Fotografía)

“Quiero ser el mejor padre que pueda ser. Intento dar ejemplo, darles una buena retroalimentación, aunque a veces quiera descansar un poco más por la tarde y ellos estén todos felices porque estoy en casa y quieren jugar”, manifestó Diogo Jota en ese video del Liverpool.

Hoy, sus palabras resuenan con más fuerza entre quienes lo conocieron y admiraron, y que ahora lloran su partida.