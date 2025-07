Liverpool pagará el contrato completo de Diogo Jota a su familia tras la trágica muerte

La familia del delantero portugués Diogo Jota recibirá un respaldo económico total por parte del Liverpool, luego de la trágica muerte del jugador y de su hermano André Silva en un accidente automovilístico en España.

Según reveló el diario portugués Record, el club inglés decidió pagar íntegramente todos los montos establecidos en el contrato que Jota había firmado en 2022 y que se extendía hasta 2026.

De esta forma, la viuda del futbolista, Rute Cardoso, y sus tres hijos —Dinis (4 años), Duarte (2 años) y la bebé Rute (de apenas 8 meses)— recibirán el salario completo que estaba previsto.

Se estima que Jota percibía unas 140.000 libras esterlinas semanales, lo que equivale a poco más de ¢386 millones mensuales al tipo de cambio actual, sin contar premios y bonificaciones.

Jota y Cardoso se conocieron en la época del colegio, pero fue apenas dos semanas antes de la tragedia cuando decidieron casarse.

El delantero portugués Diogo Jota durante el partido de fútbol Polonia - Portugal de la Liga de Naciones de la UEFA en el Estadio Nacional de Varsovia, Polonia, el 12 de octubre de 2024. (SERGEI GAPON/AFP)

El delantero llegó al Liverpool en 2020, procedente del Wolverhampton. Disputó 182 partidos, anotó 65 goles y dio 26 asistencias.

Durante la última temporada fue clave para que el equipo conquistara la Premier League, y anteriormente ya había ganado la Copa de Inglaterra y dos Copas de la Liga.

La noticia conmocionó al mundo del fútbol. Varios compañeros del Liverpool expresaron su dolor en redes sociales y muchos se desplazaron hasta Portugal para asistir al funeral.

Imagen de Diogo Jota divulgada por Liverpool donde jugaba el delantero portugués. (Liverpool F./Cortesía)

Uno de los mensajes más sentidos fue el de Mohamed Salah: “Hasta ayer, nunca pensé que habría algo que me diera miedo de volver al Liverpool después de las vacaciones. Los compañeros van y vienen, pero no así. Va a ser extremadamente difícil aceptar que Diogo no estará ahí cuando regresemos”, escribió.

El técnico Arne Slot también se refirió al hecho en un mensaje publicado por el club: “¿Qué decir en un momento como este, cuando el impacto y el dolor son tan intensos? Me gustaría tener las palabras, pero sé que no las tengo. Lo único que tengo son sentimientos que muchas personas comparten por una persona y un jugador a quien queríamos mucho, y por una familia por la que sentimos un profundo aprecio”.

Slot subrayó que, en momentos así, sus pensamientos no son como entrenador, sino como ser humano.

“Mis pensamientos están con su esposa, sus hijos y, por supuesto, con sus padres, que perdieron a sus hijos de forma repentina. Quienes estaban cerca de Diogo y de su hermano André necesitan todo el apoyo posible. Nunca serán olvidados”.