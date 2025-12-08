Nunca visto en Alajuelense: todos sus equipos están en la final y Joseph Joseph envía mensaje contundente

Liga Deportiva Alajuelense vive días importantes en busca de sus objetivos con las diferentes categorías.

Joseph Joseph presenció el partido de la U-21 de Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto contra San Carlos. Era el único equipo manudo que faltaba por dar el paso a la final y lo logró.

De esta forma, Liga Deportiva Alajuelense alcanzó un hito: todos sus equipos accedieron a la lucha directa por el título. Y es algo nunca visto en la institución rojinegra.

Esto comenzó con las leonas, que alcanzaron el nonacampeonato en el fútbol femenino.

Luego, el primer equipo masculino ganó el liderato general del Torneo de Apertura 2025 de manera anticipada, asegurándose cerrar todas las series de ahora en adelante en su casa; y una eventual gran final, en caso de ser necesario.

En medio de eso, Alajuelense también encaró la final contra Xelajú, en la que se proclamó tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Mientras que, en liga menor, la institución rojinegra accedió a la final en todas las categorías. Es decir, en prospectos U-12, U-13, U-14 y U-15; así como en las tres divisiones élite, que son U-17, U-19 y U-21.

Joseph Joseph afirma que ahora es cuando todos en Liga Deportiva Alajuelense tienen que estar más enfocados. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

“Han sido días intensos, son muchos eventos, la final centroamericana, estamos en las siete finales de las ligas menores y ya vamos a entrar a la semifinal del torneo de Primera División. Estoy feliz por tener tantos jóvenes en el primer equipo, como lo demostraron el sábado.

”Ya un chico de 16 años metió gol, otro chico de 18 años metió gol y creo que tuvimos un muy buen rendimiento”, expresó Joseph Joseph en una transmisión en el Facebook oficial de Alajuelense.

El presidente de la Liga, quien ha sido un impulsor del desarrollo de liga menor, indicó que ese partido del sábado pasado significa mucho para el proyecto de Alajuelense, porque aparte del resultado (triunfo de 0-2), vio a los cachorros jugando con personalidad.

“Creo que eso es fruto del trabajo que se viene haciendo de hace muchos años en el CAR (Centro de Alto Rendimiento). Y aprovecho para agradecer a toda la estructura de la liga menor, a todos los cuerpos técnicos desde la U-12 hasta la U-21”, agregó.

Joseph Joseph no quiso dejar a nadie por fuera y detalló que se refería a los entrenadores, asistentes, preparadores físicos y utileros.

“Gente que hace un trabajo importantísimo como Jesús de Jorge (director de rendimiento), que vela por la parte atlética, la parte física de los jugadores, siempre haciendo todo tipo de pruebas. También con Jaime Pascual (director de liga menor), que siempre está encima de todos los detalles; más Marvin Vega y Víctor Reyes”, reseñó.

Después de pronunciar eso, Joseph Joseph fue enfático en que ahora tienen que tratar de ganar todas esas finales, desde la U-12 hasta el primer equipo, porque aseguró que eso es lo que exige la historia del club.

Joseph Joseph entre tensión, alegría y fe

Joseph Joseph contó que vio el partido de la final de la Copa Centroamericana en su casa, porque ese día tenía la graduación del colegio de su hijo menor.

“De la graduación me fui para mi casa y lo vi ahí, claro, súper intenso, súper emotivo y súper feliz cuando Memo (Guillermo Villalobos) metió ese último penal. Tenía dolor de todo, o sea, mucho nerviosismo, mucha tensión, pero por dicha, lo sacamos”, citó el jerarca de la Liga.

Además, aseguró que después de lograr ese objetivo, todos en Alajuelense continúan con los pies en la tierra, porque saben que vienen los partidos más importantes del campeonato nacional.

“Estamos conscientes de que nos falta dar ese paso. No debemos dejar que una cosa afecte a la otra. Estamos muy felices por lograr la Copa Centroamericana, pero ya pasó, ya por lo menos aquí internamente no estamos pensando en eso.

En lo que resta del Apertura 2025, Liga Deportiva Alajuelense sus series en casa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

”A partir de que terminó el partido, pues todos enfocados en la semifinal, que es muy importante para nosotros. Felicidades a los liguistas, pero siempre conscientes de que nos falta dar ese último paso y siempre con humildad y respetando a los rivales, por supuesto”, reiteró Joseph Joseph.

En lo que respecta al equipo de la Primera División, Alajuelense iniciará las semifinales de visita este miércoles 10 de diciembre, a las 8 p. m. contra Liberia, en el Estadio Edgardo Baltodano.

Mientras que el partido de vuelta será el sábado 13 de diciembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

