Joseph Joseph vive con tensión y ansiedad las horas previas a la final de Centroamérica

Joseph Joseph sabe que este miércoles 3 de diciembre es un día importante para Liga Deportiva Alajuelense.

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Liga Deportiva Alajuelense afrontará desde las 8:06 p. m. el partido del todo o nada en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú.

Y desde las 4 p. m. empezó la locura en el único acceso para llegar al Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala.

La serie se encuentra 1-1 y el jerarca rojinegro, Joseph Joseph, confía en su equipo.

“Lo esperamos con mucha ilusión. Conocemos nuestras capacidades, no dudamos de ellas, pero siempre con humildad y respeto hacia el rival. Esperamos poder salir airosos en esta final”, expresó Joseph Joseph.

— En lo personal, ¿cómo vive usted esta final?

— Por supuesto, con mucha ansiedad, con mucha tensión y con enormes deseos de que empiece el partido. Confío plenamente en los muchachos, en el cuerpo técnico y en todas las personas involucradas que tanto se han esforzado para llegar nuevamente a una final.

— ¿Cómo analiza la evolución del equipo? ¿Qué lectura hace usted del momento del equipo?

— Sin duda alguna, hicimos un muy buen partido en Cartago, pese a tantos cambios en la alineación. Los que entraron lo hicieron muy bien. Óscar tiene un bonito problema para escoger los once que juegan y creo que llegamos en un muy buen momento.

— Muchos liguistas se encuentran en Guatemala. ¿Qué les dice a los aficionados?

— Primero, agradecerles por el apoyo. Sé que muchos viajaron y sé que muchos otros no pudieron conseguir entrada y sin la posibilidad de ir, porque sé que más querían ir; así que por un lado, un sincero agradecimiento por el apoyo.

“Por otro lado, decirles que el grupo se ha preparado conscientemente para esta final y confiamos en sacar el resultado que tanto queremos”.

— Alajuelense llega prácticamente con equipo completo, solo con Washington Ortega fuera. El equipo rota jugadores y no resiente las ausencias. ¿Qué opinión le merece esto?

— Eso es mérito de todo el staff deportivo, desde el cuerpo técnico, preparadores físicos, fisioterapeutas y por supuesto de los jugadores, que han trabajado a conciencia.

”Llegar a estas instancias con el equipo casi completo es un arma más que tiene nuestro técnico para enfrentar estos partidos importantes.

”Y por supuesto que es de agradecer el esfuerzo que han hecho para llegar así, a estas instancias”.

— ¿Qué le ha parecido Bayron Mora, porque prácticamente no estaba en el radar de nadie que jugara la final de la Copa Centroamericana, tras la lesión de Washington Ortega?

— Me parece que lo ha hecho excelentemente. Este es el momento que escogió la vida para darle la oportunidad a Bayron. Creo que hasta el momento lo ha hecho muy bien y confiamos plenamente en sus capacidades para demostrar de lo que está hecho.

”Estuve hablando con él y tiene 11 años en la institución. Imagínese lo arraigados que tiene los colores en su corazón, es muy liguista y confiamos en su capacidad para enfrentar este tipo de partidos”.

— Bayron estuvo formado desde niño en la cantera rojinegra.

— Por supuesto que cuando un muchacho de nuestras ligas menores llega al primer equipo y lo hace bien, por supuesto que es motivo de felicidad y orgullo.

”Bayron es uno de esos ejemplos que uno quisiera usar para que los demás lo imiten. Tanto dentro como fuera de la cancha, él es un ejemplo a seguir.

”Es un muchacho muy bien portado, es muy liguista y por supuesto, sus habilidades deportivas son notorias. Claro que es un motivo de orgullo y de felicidad para la institución”.

