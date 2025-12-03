Puro Deporte

Joseph Joseph vive con tensión y ansiedad las horas previas a la final de Centroamérica

Esto dijo Joseph Joseph antes del partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs Real Estelí, Final Centroamericana
Joseph Joseph sabe que este miércoles 3 de diciembre es un día importante para Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseJoseph JosephCopa Centroamericana de ConcacafXelajú vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.