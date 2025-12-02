Puro Deporte

Nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica: esto es lo que se sabe sobre los primeros candidatos

Ya se escuchan los primeros nombres alrededor de la Selección de Costa Rica, tras la salida del entrenador Miguel ‘Piojo’ Herrera

Por Milton Montenegro
entrenamiento de la Selección, con vistas a la quinta jornada de la eliminatoria mundialista de la Concacaf
Miguel 'Piojo' Herrera fue el último entrenador de la Selección de Costa Rica. El puesto quedó vacante y ya se escuchan los primeros nombres para sustituirlo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

