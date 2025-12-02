Nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica: esto es lo que se sabe sobre los primeros candidatos

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Miguel 'Piojo' Herrera fue el último entrenador de la Selección de Costa Rica. El puesto quedó vacante y ya se escuchan los primeros nombres para sustituirlo.

La Selección de Costa Rica se quedó sin entrenador luego del fracaso de Miguel “Piojo” Herrera en la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, y ya empezó la habitual danza de nombres.

Aunque la Federación Costarricense de Fútbol siempre trata de blindar el proceso de elección, es normal que haya filtraciones, algunas veces desde los países de los candidatos.

Así ocurrió esta vez, pues con las heridas de la eliminacion todavía frescas, ya trascendieron dos eventuales aspirantes con los cuales habría contactos iniciales.

Las noticias llegaron desde la prensa internacional. Primero fue la prestigiosa cadena Telemundo, que atiende a la enorme comunidad latina en los Estados Unidos.

Como parte de su cobertura de fútbol, hace diez días revelaron que hay algún acercamiento con Luis Fernando Tena, quien dirige a Guatemala desde el 2021 y que también falló en la zona clasificatoria de Concacaf.

El segundo nombre trascendió a finales de la semana pasada, a través de la cadena argentina TNT Sports, la cual mencionó a Fernando “Bocha” Batista, entrenador de Venezuela en la Copa América 2024 y la pasada eliminatoria de Conmebol.

¿Significa que el puesto está entre alguno de ellos dos? No necesariamente. Estos son apenas los pasos iniciales de un camino por el que seguramente transitarán muchos otros aspirantes.

La Fedefútbol no se pronuncia ni confirma “candidaturas”; de momento, lo único que está en firme es el interés en que el actual director de Selecciones, Ignacio Hierro, deje encaminado el proceso antes de su inminente salida del puesto, como uno de los responsables del fracaso rumbo al Mundial 2026.

El Comité Ejecutivo espera esos lineamientos para activar la elección. Todo lo que haya podido ocurrir hasta ahora serían exploraciones muy iniciales y extraoficiales, para sonder qué puede estar ofreciendo el mercado.

Sin embargo, existe cierta urgencia con la designación, pues la Fedefútbol espera la ventana de marzo próximo para concretar fogueos contra potencias que participen en el Mundial. Y para entonces, la idea es que ya esté el cuerpo técnico definitivo, y no un interinazgo, como ha hecho el fútbol de Costa Rica en otras ocasiones.