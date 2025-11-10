Norris gana el GP de Brasil de F1 y abre brecha, aunque Verstappen se niega a rendirse

El británico de McLaren Lando Norris levanta el trofeo que lo acredita como campéon en el Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo, Brasil.

El británico Lando Norris, de McLaren, completó este domingo un impecable fin de semana al ganar el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y abrir brecha como líder del Mundial de pilotos pese a una descomunal carrera del tetracampeón neerlandés Max Verstappen.

Norris, de 25 años, cruzó en el primer puesto la meta del circuito de Interlagos, en Sao Paulo, por delante del Mercedes del italiano Kimi Antonelli, segundo, y del Red Bull de Verstappen, tercero, después de haber comenzado desde los boxes por cambios en su auto tras una decepcionante clasificación el sábado.

Cuando faltan tres carreras para el final de la temporada, Norris llega a 390 puntos, mientras su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sigue con 366 tras quedar quinto este domingo, y Verstappen alcanza 341.

La siguiente cita en el calendario será el GP de Las Vegas, el 23 de noviembre.

Norris, que había retomado el liderato de la F1 hace dos semanas al conquistar el GP de México, fue dominante en el fin de semana en la casa del legendario Ayrton Senna.

El británico hizo el mejor tiempo de los entrenamientos libres y la clasificación para la carrera esprint, el viernes; y había conquistado el triunfo en la minicarrera y la pole position para el GP de Brasil, el sábado.

Es el sétimo triunfo de la temporada para él, tras Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y México.

Verstappen, aunque Norris se escapa, no se rinde en su pugna por un quinto campeonato, con una espectacular remontada.

No necesitó lluvia esta vez, como en su triunfo del año pasado en Brasil, pues no hubo más que ligeras lloviznas en la jornada.

El ídolo de la casa, Gabriel Bortoleto (Sauber), solo estuvo segundos sobre la pista.

El piloto de 21 años debió retirarse tras chocar después de un toque en una curva con el canadiense Lance Stroll (Aston-Martin), en la primera vuelta.

“¡Stroll me empujó fuera! Giró como si no estuviese allí”, se quejó Bortoleto en la comunicación por radio con su equipo.

Es el primer brasileño que corre el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017.

El otro latinoamericano en la parrilla, el argentino Franco Colapinto (Alpine), acabó en el decimoquinto lugar.

Su auto fue golpeado a principios de la carrera por el británico Lewis Hamilton, de Ferrari. Pudo continuar, a diferencia del heptacampeón mundial, que terminó retirándose, si bien en principio siguió en competencia.