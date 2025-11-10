Puro Deporte

Norris gana el GP de Brasil de F1 y abre brecha, aunque Verstappen se niega a rendirse

A falta de tres carreras para que termine la temporada de F1, el Gran Premio de Brasil confirmó a Lando Norris en la cima

Por AFP
El británico de McLaren's British Lando Norris levanta el trofeo que lo acredita como campéon en el Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo, Brasil.
El británico de McLaren Lando Norris levanta el trofeo que lo acredita como campéon en el Gran Premio de Fórmula 1 de Sao Paulo, Brasil. (NELSON ALMEIDA/AFP)







