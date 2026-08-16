No son invencibles: Lens sorprende al PSG con victoria en el Trofeo de Campeones

Ousmane Dembélé, delantero del PSG, se muestra afectado en la Supercopa de Francia que perdieron ante el Lens este 16 de agosto.

Lens, Francia. Pese a jugar con diez jugadores desde el minuto 39, el Lens privó al Paris Saint-Germain de un nuevo título al imponerse 1-0 este domingo en el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia).

El PSG, que hace cuatro días conquistó la Supercopa de Europa tras vencer al Aston Villa, sufrió para encontrar su mejor versión en el estadio Bollaert-Delelis, casa del Lens.

Los hombres del entrenador español Luis Enrique, campeones defensores de la Ligue 1, sufrieron pese a la temprana expulsión de Kyllian Antonio en la primera mitad.

Con un gol de Florian Thauvin (32′), el conjunto norteño sumó su primer Trofeo de Campeones, que se añade a la Copa de Francia conquistada el pasado mes de mayo contra el Niza (3-1).

Los parisinos habían ganado 12 de las últimas 13 ediciones de este trofeo que marca el inicio de la temporada en Francia.

El próximo desafío del equipo de Luis Enrique es el inicio de la liga gala, el próximo domingo en su cancha contra el Rennes.

Los parisinos no podrán contar para ese duelo con el portugués Nuno Mendes, también expulsado en la recta final del partido por un codazo (86′).

El Lens, que terminó en segunda posición la pasada temporada a las órdenes del exentrenador Pierre Sage, nuevo DT del Crystal Palace, se estrenó con buen pie en su primer partido oficial con el técnico alemán Dino Toppmöller.

Mucho balón, poco peligro

Su homólogo parisino Luis Enrique alineó un once titular potente, con solo tres cambios respecto al presentado el miércoles contra Aston Villa (2-1).

El PSG dominó la posesión en los primeros compases del encuentro, pero sufrió para crear ocasiones claras. Una de ellas pasó por las botas del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, pero fue atajada por el guardameta Robin Risser.

El Lens fue creciendo poco a poco y se adelantó, cuando Thauvin, nuevo capitán de los Sangre y Oro, aprovechó un rebote tras disparo de su compañero Matthieu Udol para batir a Matvey Safonov.

Los locales sufrieron sin embargo un enorme contratiempo, a seis minutos para el descanso, por una entrada a destiempo de Kyllian Antonio sobre Maghnes Akliouche.

El PSG estuvo a punto de aprovechar la ventaja numérica antes del descanso, con un disparo al larguero de Désiré Doué.

Los dobles vigentes campeones europeos siguieron intentando igualar tras el descanso. Mendes, que saltó desde el banquillo, rozó el gol.

Luis Enrique dio entrada a la artillería pesada dando minutos a Fabián Ruiz y a Ousmane Dembélé, quien se topó de nuevo con el guardameta Rissier.

La expulsión de Mendes luego de un codazo sobre Michal Skoras diluyó las posibilidades de remontada de los parisinos, poco habituados en los últimos años a perder partidos por títulos.