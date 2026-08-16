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No son invencibles: Lens sorprende al PSG con victoria en el Trofeo de Campeones

El PSG de Luis Enrique venía imparable, pero encontró freno en el Trofeo de Campeones de Francia

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Por AFP
Ousmane Dembélé, delantero del PSG, se muestra afectado tras perder la Supercopa de Francia ante el Lens este 16 de agosto.
Ousmane Dembélé, delantero del PSG, se muestra afectado en la Supercopa de Francia que perdieron ante el Lens este 16 de agosto. (MATTHIEU MIRVILLE/DPPI via AFP)







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