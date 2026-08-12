El PSG revalida la Supercopa de Europa al ganar 2-1 al Aston Villa

Los jugadores del PSG, encabezados por el capitán Marquinhos, celebran con el trofeo de la Supercopa luego de imponerse al Aston Villa en Austria.

Salzburgo, Austria. El Paris Saint-Germain levantó el telón de la temporada futbolística europea 2026-2027 revalidando su título en la Supercopa de Europa, al imponerse por 2-1 al Aston Villa inglés este miércoles en la ciudad austríaca de Salzburgo.

Désiré Doué fue el autor del tanto de la victoria, en el minuto 61, después de que su compañero georgiano Khvicha Kvaratskhelia abriera el marcador en el 20′ y el joven Brian Madjo, de 17 años, igualara para el equipo de Birmingham en el 45′.

El gigante francés, ganador de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones europea, repite así el título de este certamen continental que ya había conseguido en agosto del año pasado.

En ese momento superó también a un club inglés, en aquel caso el Tottenham en la tanda de penales.

Antes de estos dos títulos encadenados, el PSG solo había jugado la Supercopa europea en una ocasión, en 1996, y la había perdido, pero Luis Enrique ha llevado al conjunto galo en los últimos años a una nueva dimensión.

En la final europea de mayo se impuso en el pulso táctico a un técnico compatriota, al vencer al Arsenal de Mikel Arteta. Esta vez Luis Enrique doblegó a otro entrenador de su país, Unai Emery, el hombre que dio a los Villanos la Europa League en mayo.

Este partido en Austria, entre los campeones de los dos principales torneos de clubes UEFA, sirve como apertura simbólica de la nueva temporada continental, a la espera de que el 27 de agosto tenga lugar el sorteo de la Champions League.

Antes de ello, el PSG arrancará en los torneos domésticos: este domingo puede ganar otra Supercopa, la de Francia, donde visita al Lens, una semana antes de su arranque en la nueva campaña de la Ligue 1, el 23 de agosto frente al Rennes.

El PSG ha ido mejorando las sensaciones en el arranque del curso, después de perder ante el Mallorca (3-0) español y de empatar con el Manchester United (1-1) inglés en recientes amistosos.

Los parisinos todavía están en fase de rodaje y en una pretemporada complicada de gestionar por no poder contar con sus principales estrellas hasta fechas muy recientes debido a las vacaciones post-mundialistas.

El Aston Villa, campeón de la Supercopa de Europa en 1982, no pudo repetir aquel éxito de hace 44 años y debe ahora digerir esta desilusión antes de arrancar en la Premier League el 23 de agosto contra el Brighton.