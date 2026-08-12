Puro Deporte

El PSG revalida la Supercopa de Europa al ganar 2-1 al Aston Villa

El Paris Saint-Germain suma un título más en la exitosa era de Luis Enrique, ahora como bicampeón de la Supercopa

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Por AFP
Los jugadores del PSG, encabezados por el capitán Marquinhos, celebran con el trofeo de la Supercopa luego de imponerse al Aston Villa en Austria.
Los jugadores del PSG, encabezados por el capitán Marquinhos, celebran con el trofeo de la Supercopa luego de imponerse al Aston Villa en Austria. (FRANCK FIFE/AFP)







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