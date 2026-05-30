Euforia y disturbios en las calles de París tras el bicampeonato del PSG (video)

(Redes sociales de la Champions League/Redes Sociales de la Champions League)

El París Saint-Germain revalida su hegemonía europea al conquistar el bicampeonato frente al Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest.

Luego de concluir la final del certamen europeo, donde el París Saint-Germain revalidó su título al conquistar la “Orejona” por segunda ocasión seguida, la reacción de la hinchada gala fue inmediata. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario y superar al Arsenal 4-3 en la definición desde el punto penal.

Pese a que la final se disputó en Budapest, Hungría, la fanaticada parisina desbordó las calles aledañas del Parque de los Príncipes (estadio local del PSG) tras presenciar la nueva consagración de su escuadra como monarca del continente.

« On est les champions ! »



Explosion de joie à l'extérieur du Parc des Princes à Paris après la victoire du PSG.#PSG #PSGARS #Arsenal #UCLfinal pic.twitter.com/tCyyJleFwq — Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026

Incluso, en diversos videos difundidos a través de las redes sociales, se observa un riguroso despliegue policial que incluyó la colocación de barricadas para prevenir actos vandálicos.

Pese a las medidas de contención de las fuerzas de seguridad, el cuerpo de bomberos debió intervenir debido a que varios simpatizantes del conjunto francés provocaron diversos focos de incendio en la vía pública.