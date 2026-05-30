Fútbol

Euforia y disturbios en las calles de París tras el bicampeonato del PSG (video)

Festejo de la hinchada del PSG en las cercanías del Parque de los Príncipes se vio empañado por altercados y por la intervención de los cuerpos de emergencia

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Por Steven Torres
El París Saint-Germain revalida su hegemonía europea al conquistar el bicampeonato frente al Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest.
El París Saint-Germain revalida su hegemonía europea al conquistar el bicampeonato frente al Arsenal en el Puskás Aréna de Budapest. (Redes sociales de la Champions League/Redes Sociales de la Champions League)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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