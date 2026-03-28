Puro Deporte

‘No me acuerdo de nada’: Andrey Amador habla como nunca tras su accidente más grave

Andrey Amador dio una entrevista reveladora a Teletica Deportes, mientras sigue recuperándose

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Por Fanny Tayver Marín
03/06/2025. Presentación del nuevo proyecto de Andrey Amador con ayudar a los comites de deportes en cantones lejanos. El Moro, Lindora. Fotografía: Lilly Arce
Andrey Amador continúa en terapia luego del grave accidente que tuvo el pasado 20 de febrero. (Lilly Arce/lilly arce)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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