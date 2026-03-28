‘No me acuerdo de nada’: Andrey Amador habla como nunca tras su accidente más grave

Andrey Amador continúa en terapia luego del grave accidente que tuvo el pasado 20 de febrero.

La memoria de Andrey Amador no tiene registrado aquel episodio ocurrido el pasado 20 de febrero, cuando se cayó de la bicicleta mientras entrenaba con la Selección de Ciclismo de Ruta muy cerca de playa Bejuco.

“Si le soy sincero, no me recuerdo de nada”, expresó Andrey Amador en una entrevista que le concedió a la periodista Melissa Alvarado, de Teletica Deportes.

El capo del ciclismo centroamericano, que en noviembre de 2024 anunció su retiro del pelotón profesional después de una larga trayectoria, dijo que ha tenido accidentes en los que se recuerda de todo, pero esta vez no.

“Cómo pasó, cuál fue el error que cometí, si fue que me derrapé o agarré un poquito de tierrilla, lastre o algo; pero ese día no me acuerdo de nada”, reiteró.

Esta vez el accidente fue grave y él lo sabe mejor que nadie. Inclusive, en esta propia entrevista, su esposa, Laura Segú, fue muy clara: “Está vivo de milagro”.

Pero la conclusión a la que llegan todos es algo que Andrey Amador sí tiene claro: “Un desvanecimiento que me hizo perder la conciencia o un poquito como un desmayo encima de la bicicleta, que hace que no me recuerde”.

Añadió que quienes estaban con él ese día le dijeron que se encontraba bien, al punto de que conversó telefónicamente con su esposa. Pero el recuerdo de esa llamada también desapareció de su mente.

“Estaba en el hospital, ya me habían trasladado y me acuerdo que vi a mi hermano, y me acuerdo que estaban diciéndome si podía mover el lado izquierdo y yo notaba cierta dificultad, pero no era consciente de qué me había pasado”, insistió en declaraciones a Teletica Deportes.

Andrey Amador mencionó que cuando estaba en el hospital, cada vez que llegaba el doctor le preguntaba qué día es hoy y el año.

“Y un montón de veces la pifiaba, porque el año 2025 y 2026 a mí se me iba”, citó.

Él sigue recuperándose de ese accidente grave, que lo hizo estar 22 días internado, primero en el Hospital Calderón Guardia y luego en el Hospital Cima.

En esa misma nota de Teletica Deportes, el terapeuta físico y cardiopulmonar Fernando Biolley dijo: “La memoria a corto plazo es en lo que hemos venido trabajando, porque es como una de las secuelas que hemos observado que Andrey ha presentado, al igual que la deficiencia motora y sensorial del lado izquierdo de su cuerpo, a raíz del accidente vascular”.

Andrey Amador se siente agradecido, pero también se pregunta cuándo puede volver a montarse en la bicicleta y tiene claro que debe ir poco a poco. Incluso, sabe bien que está lejos de alguna actividad competitiva.

“Se los digo con toda la experiencia de lo que me tocó: aprovechen el momento, disfrútenlo, vívanlo y hagan lo que realmente quieren, que es una oportunidad que tenemos y hay que aprovecharla”, concluyó el ciclista de 39 años.