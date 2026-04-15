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¡No aprenden en México! Esto pasó en partido donde Warren Madrigal y su equipo eliminaron al América en Concachampions

Warren Madrigal jugó en el partido donde Nashville logró su boleto a semifinales en la Copa de Campeones de Concacaf... y pasó lo de siempre

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Por Fanny Tayver Marín y AFP
Warren Madrigal fue titular en el partido de vuelta entre América y Nashville SC, en la Copa de Campeones de Concacaf.
Warren Madrigal fue titular en el partido de vuelta entre América y Nashville SC, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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