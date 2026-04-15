¡No aprenden en México! Esto pasó en partido donde Warren Madrigal y su equipo eliminaron al América en Concachampions

Warren Madrigal fue titular en el partido de vuelta entre América y Nashville SC, en la Copa de Campeones de Concacaf.

El futbolista costarricense Warren Madrigal y su equipo, el Nashville SC de la Major League Soccer de Estados Unidos, se encargaron de dejar en silencio el Estadio Banorte —como ahora se llama el Estadio Azteca—, en México.

Ahí, el club donde milita el tico venció a las Águilas del América y agravó la crisis del equipo mexicano, al eliminarlo en la Copa de Campeones de Concacaf.

Nashville SC se convirtió en el primer equipo de MLS en derrotar al América de México en su casa, y de paso aseguró el pase a las semifinales de la Concachampions.

Un solitario gol de Hany Mukhtar al minuto 51 fue suficiente para definir una serie que llegó empatada sin goles luego del partido de ida.

Pero pareciera que en México simplemente no aprenden, porque el encuentro fue detenido en los minutos finales debido al protocolo de Concacaf contra el grito homofóbico que se vive desde hace varios años en el fútbol de ese país.

América, que llegó al partido de vuelta en casa como favorito, acumuló un total de ocho remates al arco pero ninguno pudo vencer a Brian Schwake.

En los minutos finales y luego de una estupenda jugada del hondureño Andy Najar, el argentino Cristian Espinoza tuvo la oportunidad de definir la serie con un segundo gol pero su remate salió desviado al minuto 89.

En su camino a semifinales, Nashville también había dejado en el camino al Inter Miami de Lionel Messi al imponerse por la regla del gol de visitante después de un empate 1-1.

Warren Madrigal está viviendo una experiencia diferente en el Nashville SC. Su equipo le propinó una derrota al América en el Estadio Banorte, como ahora se llama el Estadio Azteca. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Los dirigidos por el estadounidense BJ Callaghan, quien estuvo a cargo de la selección de Estados Unidos en 2023, han recibido un gol en seis partidos durante la Concachampions.

El siguiente paso del Nashville, con seis años de fundación, será ante el ganador del duelo entre los Tigres UANL y Seattle Sounders que actualmente lidera 2-0 el equipo mexicano.

Según datos de Concacaf, Nashville SC se convirtió en el segundo equipo de la MLS en eliminar al Club América en la Copa de Campeones de Concacaf, disputando el partido de vuelta como visitante desde que se implementó el formato actual en 2008. El otro caso fue Toronto FC en las semifinales de 2018.