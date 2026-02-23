En un juego Warren Madrigal puso al Nashville de cabeza por él

Warren Madrigal celebró su primera anotación con el Nashville de la MLS.

Warren Madrigal solo tiene un juego en la temporada regular de la MLS. En el primer partido de la campaña, el tico aportó dos asistencias y un gol; esto puso al Nashville a hablar de él. El club de Warren le ganó 4-1 al New England.

El cuadro norteamericano destacó este lunes al exdelantero de Saprissa y, de hecho, calificó la actuación del tico como histórica.

“El mejor debut en la historia del club en la MLS”, destacó la institución.

Esta buena actuación del atacante se complementa con el partido que hizo a mitad de semana, cuando su escuadra venció 2-1 al Ottawa por la Copa de Campeones de la Concacaf.

En ese juego, el costarricense sumó 81 minutos y fue un ofensivo que incomodó y generó mucha presión en ataque, pese a que el triunfo fue 2-0.

Ahora, el Nashville y Madrigal se centran en la vuelta de la serie contra Ottawa. El cotejo se realizará este martes a las 7 p. m., en casa del club del seleccionado nacional.