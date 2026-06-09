Puro Deporte

Nico Paz, Endrick, Cubarsí... jóvenes, pero sobradamente preparados para el Mundial 2026

Jóvenes conocidos en el mundo, quienes aspiran al título de figuras del Mundial

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Por AFP

París, Francia. Apenas veinteañeros, aspiran a convertirse en figuras del Mundial 2026: Nico Paz, Endrick, Pau Cubarsí, Yan Diomandé o Kendry Páez son algunos de los mayores talentos jóvenes que participarán en el gran torneo, en Norteamérica desde el 11 de junio.








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Mundial 2026
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