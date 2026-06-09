Nico Paz, Endrick, Cubarsí... jóvenes, pero sobradamente preparados para el Mundial 2026

París, Francia. Apenas veinteañeros, aspiran a convertirse en figuras del Mundial 2026: Nico Paz, Endrick, Pau Cubarsí, Yan Diomandé o Kendry Páez son algunos de los mayores talentos jóvenes que participarán en el gran torneo, en Norteamérica desde el 11 de junio.

Estos nombres, por supuesto aparte de Lamine Yamal, que con sus 18 años ya es un consolidado en el firmamento y la única duda es si podrá superar a tiempo la lesión muscular que lo alejó del final de la última temporada.

Nico Paz (Argentina)

Nacido y formado en España, Nico Paz decidió seguir los pasos de su padre Pablo, convocado para el Mundial 98 con Argentina, enfundándose la camiseta de la Albiceleste en lugar de la Roja.

Estrella emergente de la cantera del Real Madrid, Paz se incorporó al Como en 2024, donde ha brillado bajo la batuta de Cesc Fàbregas.

Autor de 12 goles y siete asistencias en la Serie A esta temporada, el mediapunta de 21 años disputará su primera competición internacional con Argentina.

En Norteamérica, Paz podría ser el sustituto de Lionel Messi en el transcurso de los partidos, ya que el seleccionador argentino Lionel Scaloni tendrá que gestionar los minutos del ocho veces Balón de Oro, de 38 años.

Tras el Mundial, en el que intentará ayudar a la Albiceleste a conservar su título, el joven prodigio podría regresar a España, ya que el Real Madrid dispone de una cláusula de recompra.

Pau Cubarsí (España)

Campeón olímpico en París 2024, Pau Cubarsí se ha consolidado en las dos últimas temporadas en el eje de la defensa del FC Barcelona, con el que ha conquistado dos títulos de Liga.

En la selección española, el catalán se convirtió en marzo de 2024 en el defensa más joven en vestir su camiseta, con 17 años, borrando de los registros el récord de precocidad de la leyenda Sergio Ramos (18 años).

En el 2024, Pau Cubarsí se convirtió en el defensa más joven en vestir la camiseta de España, con 17 años. (Cuenta X seleccion Espana/Cuenta X seleccion Espana)

Con 19 años, Cubarsí suma once internacionalidades y cuenta con la confianza de su seleccionador, Luis de la Fuente, por su colocación y su capacidad para sacar la pelota jugada.

En Norteamérica, podría formar pareja en el centro de la zaga con el experimentado Aymeric Laporte.

Endrick (Brasil)

Convocado por Carlo Ancelotti gracias a su exitosa cesión al Olympique de Lyon, con el que ha marcado ocho goles y ha dado otras tantas asistencias desde su llegada en enero, Endrick tendrá la oportunidad en el Mundial de relanzar su carrera con la selección, iniciada con tan solo 17 años.

A Endrick le hizo bien salir del Real Madrid para marcharse al Olympique de Lyon, donde logró retomar el ritmo y fue convocado al Mundial 2026. (BEN STANSALL/AFP)

El delantero, que cumplirá 20 años el 21 de julio, es decir, dos días después de una hipotética final, se perdió casi todas las concentraciones de Brasil en 2025 debido a las lesiones y a su escaso tiempo de juego en el Real Madrid.

Bloqueado por Kylian Mbappé y Vinícius, con apenas un centenar de minutos en la primera mitad de la temporada, Endrick ha recuperado confianza en Lyon.

El fenómeno espera seguir los pasos de la leyenda Romario, que marcó cinco goles en el título mundial de Brasil en el Mundial 1994, también en Estados Unidos.

Kendry Páez (Ecuador)

Páez, quien acaba de cumplir 19 años, es una de las joyas de una selección ecuatoriana con grandes expectativas en Norteamérica.

Junto al Muro del PSG Willian Pacho y al medio del Chelsea Moisés Caicedo, aparece este mediapunta, que también pertenece al club inglés, pero está cedido en River Plate.

Páez, que a pesar de su juventud debutó hace casi tres años en la selección absoluta, es un medio ofensivo con todo el abanico que se requiere en el puesto: visión de juego, aceleración y conducción con una zurda privilegiada.

Yan Diomandé (Costa de Marfil)

Brillante con el Leipzig esta temporada, con 13 goles y diez asistencias, Yan Diomandé ocupará, a sus 19 años, la banda izquierda del ataque marfileño en la Copa del Mundo.

Explosivo, hábil con ambas piernas, el jugador nacido en Abiyán marcó dos goles en sus dos primeras internacionalidades, antes de alcanzar los cuartos de final de la Copa África con los Elefantes.

Tras haberse perdido la concentración internacional de marzo debido a una lesión en un hombro, afinará su puesta a punto con su selección frente a Francia en un amistoso el 4 de junio en Nantes, antes de viajar a Norteamérica.