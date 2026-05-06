Puro Deporte

Neymar y Robinho Jr. hacen las paces tras cachetada en entrenamiento

Neymar admitió públicamente que se excedió en un entrenamiento de Santos con Robinho Jr.

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Por AFP
Neymar and Robinho Jr., comparten un entrenamiento en el centro deportivo Rey Pelé del Santos de Brasil.
Neymar y Robinho Jr. comparten un entrenamiento en el centro deportivo Rey Pelé del Santos de Brasil. (JOTA ERRE/AGIF via AFP)







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