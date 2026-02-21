Neymar enciende la incertidumbre: diciembre podría marcar el final de su carrera

Neymar no descarta retirarse en diciembre y analiza su futuro mientras recupera ritmo tras cirugía en la rodilla izquierda.

El delantero brasileño Neymar, de 34 años, abrió la puerta a un posible retiro en diciembre. El atacante afirmó que no sabe qué ocurrirá el próximo año y que tomará la decisión según lo que dicte su corazón.

En entrevista con CazéTV, el camisa 10 del Santos indicó que vive año a año. Señaló que diciembre podría marcar el cierre de su carrera profesional. También recalcó que este es un periodo clave tanto para el club paulista como para la Selección de Brasil, debido a que es el año de la Copa del Mundo.

El futbolista explicó que afronta un gran desafío personal. Insistió en que analizará su situación temporada tras temporada y que no tiene certeza sobre su continuidad después de diciembre.

El delantero de 34 años afirmó que decidirá su continuidad según lo que dicte su corazón en un año clave por la Copa del Mundo. (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)

Neymar también se refirió a su regreso a las canchas tras una artroscopia en la rodilla izquierda. El procedimiento se realizó en diciembre de 2025 para tratar una lesión en el menisco medial.

El delantero permaneció fuera por un periodo prolongado con el objetivo de recuperarse al 100%. Regresó el domingo anterior en el partido ante el Velo Clube.

Indicó que prefirió esperar algunos encuentros para volver en plenitud física. Reconoció que existen comentarios externos sobre su proceso, pero afirmó que logró reincorporarse en buenas condiciones.

Neymar expresó que se siente feliz y tranquilo por su retorno. Añadió que necesita ritmo de competencia y más entrenamientos para alcanzar su mejor nivel.

El contrato del atacante con el Santos se extiende hasta finales de 2026. Sin embargo, su continuidad podría definirse en diciembre, según sus propias palabras.

