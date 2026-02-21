Puro Deporte

Neymar enciende la incertidumbre: diciembre podría marcar el final de su carrera

El futuro de Neymar genera expectativa. El delantero habló sobre una posible despedida en diciembre y explicó cómo afronta su regreso tras la operación en la rodilla izquierda

Por O Globo / Brasil / GDA
Neymar no descarta retirarse en diciembre y analiza su futuro mientras recupera ritmo tras cirugía en la rodilla izquierda.
Neymar no descarta retirarse en diciembre y analiza su futuro mientras recupera ritmo tras cirugía en la rodilla izquierda. (MIGUEL SCHINCARIOL/AFP)







