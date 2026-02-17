Vea el emotivo encuentro entre Neymar Jr. y la abuelita que no quería morir sin conocerlo

La emoción se apoderó del corazón de una abuelita brasileña que había hecho un pedido tan sencillo como profundo: no quería morir sin conocer a su ídolo.

El sueño de María, ferviente hincha del Santos FC, finalmente se hizo realidad gracias a un encuentro inolvidable con Neymar Jr., quien no solo la recibió con cariño, sino que la envolvió en un abrazo que conmovió a todos los presentes.

Según indicó el diario Récord de México, María, reconocida en su comunidad por su fanatismo incondicional, había declarado días atrás que su mayor deseo era conocer al delantero. “Si conocía a Ney, podría morir en paz”, afirmó.

Aquella frase se hizo viral en redes sociales y caló hondo entre los aficionados del Santos, quienes dieron a conocer la historia en el entorno de la estrella brasileña. Así, antes del juego entre el Santos y la Associação Esportiva Velo Clube Rioclarense, hicieron realidad el sueño de doña María.

Neymar Jr. abraza a doña María, una fiel aficionada al Santos, quien no pudo contener las lágrimas de la emoción al conocerlo. (La Nación/Tomada del 'X' de Santos)

Neymar se acercó a la fiel aficionada, que se encontraba en el terreno de juego, y la abrazó con ternura. María no pudo contener las lágrimas de la emoción al tener la oportunidad de ver a su ídolo.

“Ahora sí puedo estar tranquila”, alcanzó a decir entre sollozos. El delantero la escuchó con atención, le tomó las manos y compartió algunos segundos de conversación entre risas, recuerdos y agradecimientos mutuos.

Neymar le regaló una camiseta del Santos firmada especialmente para ella. La abuelita la recibió como un tesoro, la besó y prometió guardarla “como el recuerdo más importante de mi vida”.

La estrella brasileña Neymar Jr. hizo posible el encuentro con su fiel seguidora en un partido del Santos FC