Las increíbles anécdotas de Keylor Navas contadas por Sergio Ramos, Marcelo, Neymar y su familia

Keylor Navas compartió camerino con Neymar en el PSG y también con el español Sergio Ramos con quien ya había estado por años en el Real Madrid.

¿Usted sabía que Sergio Ramos prácticamente vivió cuatro meses en la casa de Keylor Navas en París, Francia? ¿O que Marcelo, crack brasileño y excapitán del Real Madrid de España, desde que vio al tico con el Levante lo imaginaba con la camisa del Madrid?

Estas son parte de las anécdotas desconocidas contadas por estos protagonistas en el documental que Keylor Navas estrenará para celebrar sus 20 años de carrera deportiva.

Keylor Navas dio a conocer este domingo 15 de febrero el adelanto de su documental, el cual se estrenará próximamente, en una fecha que será anunciada.

Lo impresionante del video es que Keylor logró reunir a figuras de peso mundial como Neymar, Marcelo y Sergio Ramos, entre otros.

Navas inició su carrera en el Deportivo Saprissa; luego pasó al Albacete de España; seguidamente al Levante, al Real Madrid, al París Saint-Germain, al Nottingham Forest, a Newell’s y a Pumas de México.

El video también tiene recuerdos muy llamativos, como el que contó la abuelita del futbolista costarricense, Elizabeth Guzmán.

“Cuando a él lo buscó Saprissa, yo oraba para que no se fuera”, menciona con nostalgia doña Elizabeth en el video.

Por otra parte, hay exjugadores importantes para el fútbol tico, como Bryan Ruiz y Christian Bolaños, que opinan en el documental, además del actual técnico de Navas, Efraín Juárez.

Estos tres últimos coinciden en que el arquero nacional “es el mejor arquero en la historia del continente y uno de los mejores del mundo”.