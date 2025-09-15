Las confesiones de Keylor Navas: Qué es ser costarricense y cómo recuerda a la afición de Alajuelense

Keylor Navas posó con la bandera de Costa Rica y la camisa de Pumas el día de su presentación como jugador del club azteca, el nacional llegó para este semestre al plantel.

Keylor Navas compartió en YouTube un video en el que dio a conocer lo que significa para él ser costarricense, esto con motivo de la celebración de la Independencia de Costa Rica, este 15 de septiembre.

Navas, en la entrevista, también tuvo un mensaje para la afición de Alajuelense, esto debido a que en el video compartió con su compañero de equipo, Pablo Bennevendo, quien recordó cuando jugó en el Morera Soto contra la Liga, por la Liga de Campeones de la Concacaf.

“A mí me tocó ir varias veces a jugar clásicos, porque yo estaba en la contra, pero la afición de Alajuela apoya mucho. El estadio es pequeñito, y eso da un ambiente, una atmósfera bonita para jugar al fútbol”, describió el Halcón.

El nacional recalcó que siente un orgullo único por ser tico.

“Para mí, ser costarricense es decir que somos muy similares a lo que me he encontrado acá en México. Somos una población con gente muy cercana, con disposición de estar ahí. El orgullo de ser tico es ver la bandera en todos los lugares del mundo donde me ha tocado estar. Cuando hay una bandera, siempre saludo, porque hay orgullo de que un tico los esté representando”, afirmó el guardameta de Pumas de México.

Navas aprovechó para hacer un recorrido por algunos aspectos relacionados con Costa Rica. Por ejemplo, reveló que su comida típica favorita es el gallo pinto. También dio a conocer que su postre preferido es el arroz con leche. Keylor identificó a Costa Rica con el color blanco, por la paz del país.

Por otra parte, el guardameta resaltó que de México también le agradan muchas cosas, como:

“Los taquitos, había que probarlos. Son muy ricos; ya me siento mexicano con los taquitos y el chile. De momento, me gustan los de pastor, con chile y limón; además, les pongo la salsa que pique más”, aseguró entre risas.