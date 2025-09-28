Narrador de TUDN y analista arbitral estuvieron a punto de irse a los golpes tras partido de Keylor Navas

Alejandro Zendejas fue la figura en el partido entre América y Pumas.

El clásico capitalino entre América y Pumas y que terminó con un sinsabor para Keylor Navas provocado por la derrota de 4-1 no solo calentó el Estadio Ciudad de los Deportes en medio de la lluvia, sino también las calles.

Según describe el Diario Récord de México, el narrador de TUDN, Marco Cancino, y el analista arbitral, Juan Guzmán, protagonizaron un candente encontronazo a las afueras del recinto, que por poco termina en un intercambio de golpes.

No pasó a más por la rápida intervención de terceros, evitando que la situación escalara a la violencia física.

Según reportó el Diario Récord, el origen del pleito se remonta a una acalorada discusión previa en redes sociales (antes Twitter), pero el detonante en la calle fue una confusión.

La tensión se desató cuando Juan Guzmán se acercó a quien creía era el comentarista Gibrán Araige para saludarlo, pero se percató de que en realidad era su ‘enemigo’ virtual, Marco Cancino.

De acuerdo con el reporte, fue el narrador de TUDN quien lanzó una frase ofensiva que avivó la confrontación, mostrándose “ciertamente descontrolado” ante la presencia de Guzmán.

La escena de tensión en plena vía pública obligó a personas cercanas a llevarse a Cancino para evitar que la situación se saliera de control y llegaran a los golpes.

¿Que pasó para desatar tanta tensión? La fricción entre ambos profesionales que se desenvuelven en medios de comunicación tiene su origen en un pleito virtual durante el torneo pasado, tras un partido entre Toluca y Cruz Azul, cuando Juan Guzmán presentó un análisis arbitral.

Marco Cancino arremetió contra el analista con señalamientos directos: “¿En la transmisión decidieron?...¿Cómo estás tan seguro de eso, Juan?... es lo que te dicen que digas en la Comisión. Yo estuve ahí, y es mentira. Nunca nos dieron las tomas.. se solicitaron y casualmente no las dieron. Qué lástima que te has convertido en vocero de la Comisión”

La respuesta de Juan Guzmán no se hizo esperar, respondiendo con un largo mensaje que incluía fuertes dardos:

“Caray, Marco…De ti esperaba más que esta clase de burradas…Los argumentos de preparatoriano los espero de otras personas, no de ti.”

Y recalcó la molestia con su colega: “Me ha causado molestia y desfachatez con la que haces comentarios irresponsables y con nula argumentación o investigación en tus programas o transmisiones, pero no siento la necesidad de ir a tus redes a descalificarte”.

El enfrentamiento en las pantallas y las redes escaló, pero por suerte no pasó a más. En la cancha y fuera de ella debe imperar el respeto, y la violencia siempre está mal.