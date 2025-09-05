Mundialista brasileño acusa a Disney de discriminar a su hijo por no ser blanco: ‘Deberían hacer felices a los niños, no menospreciarlos’

El futbolista se mostró indignado en redes sociales y exigió explicaciones a la empresa, que hasta el momento no respondió.

Raphinha, delantero del Barcelona y de la Selección de Brasil, lanzó fuertes críticas a Disney París este viernes 5 de setiembre, tras denunciar que su hijo Gael, de apenas dos años, fue ignorado por un personaje del parque mientras otras niñas y niños recibían abrazos y atención.

“Sus empleados son una vergüenza. No deberían tratar así a la gente, y menos a un niño. Deberían hacer felices a los niños, no menospreciarlos”, escribió el futbolista en sus redes sociales.

Raphinha también cuestionó el trato desigual a los niños.

“Entiendo el agotamiento de quienes trabajan en esto, pero ¿por qué abrazaron a todos los niños blancos y a mi hijo no?“, preguntó el atleta.

Aunque no usó la palabra racismo, Raphinha señaló que la situación fue un acto de discriminación.

“Prefiero decir que fue desprecio, por no decir nada más. Son una vergüenza. Solo quería un saludo y un abrazo. Por suerte para ustedes, no lo entiende”, concluyó el jugador, compartiendo el video del niño siendo ignorado por el personaje.

El hecho ocurrió en presencia de su esposa, Nathalia Belloli, quien acompañaba al niño en el parque. Raphinha, en tanto, se encontraba en Brasil tras disputar el partido de la Selección frente a Chile.

Hasta el momento The Walt Disney no ha dado respuesta a lo ocurrido.

