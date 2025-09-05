Puro Deporte

Mundialista brasileño acusa a Disney de discriminar a su hijo por no ser blanco: ‘Deberían hacer felices a los niños, no menospreciarlos’

Raphinha acusó a Disney París de discriminación luego de que su hijo no recibiera un abrazo de un personaje; la empresa aún no responde

Por O Globo / Brasil / GDA
El futbolista se mostró indignado en redes sociales y exigió explicaciones a la empresa, que hasta el momento no respondió.
El futbolista se mostró indignado en redes sociales y exigió explicaciones a la empresa, que hasta el momento no respondió.







