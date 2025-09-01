Puro Deporte

Exmundialista brasileño David Luiz es acusado de amenazas y relación extramarital

El defensor rechazó las acusaciones y aseguró que nunca conoció a la denunciante. El caso ya está en manos de la Justicia brasileña

Por O Globo / Brasil / GDA
David Luiz rechazó la denuncia por amenazas en su contra y afirmó que nunca conoció a la mujer que lo acusó.AFP PHOTO / EVARISTO SA (EVARISTO SA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

