Exmundialista brasileño David Luiz es acusado de amenazas y relación extramarital

El futbolista David Luiz, exmundialista con la Selección de Brasil, negó haber amenazado a una mujer que lo denunció por supuestas intimidaciones. También afirmó que nunca tuvo un encuentro personal con ella.

El zaguero, quien actualmente milita en el Pafos FC, en el fútbol de Chipre, reaccionó públicamente luego de que la asistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante lo denunciara por amenazas, tras alegar que sostuvo una relación extramatrimonial con él durante su paso por el club Fortaleza, en Brasil

David Luiz utilizó sus redes sociales para rechazar las acusaciones. Señaló que no conoce a la mujer y sostuvo que ya se interpusieron medidas legales en su defensa. También pidió que las autoridades resuelvan el caso con rapidez.

Barbosa Cavalcante presentó una denuncia formal la semana anterior. Su equipo legal solicitó una medida cautelar de protección, la cual fue concedida por la Justicia del estado de Ceará el miércoles pasado.

La mujer aseguró que recibió mensajes por Instagram, supuestamente enviados por el futbolista.

En uno de ellos, el remitente hacía alusión a su poder económico y contactos, y le advertía que conocía su ubicación actual. Según la denuncia, el mensaje también mencionaba consecuencias para su hijo y la posibilidad de hacerla desaparecer sin dejar rastro.

“Usted sabe que tengo dinero y poder, entonces no se haga la lista. Sería triste que su hijo tuviera que pagar las consecuencias de sus actos. Yo puedo simplemente hacerla desaparecer. Tengo una persona que sabe dónde está en este momento. Y nunca llegaría nada a mí, así que borre todo”.

Estas afirmaciones se incluyeron como evidencia en el expediente judicial y motivaron la solicitud de protección.

La asesoría de prensa de David Luiz emitió un comunicado en el que aclara que no se emitirán más declaraciones públicas, debido al carácter confidencial del proceso. Indicaron que el único pronunciamiento del futbolista es un video publicado en sus redes sociales.

La defensa del jugador expresó que él mantiene su compromiso con la verdad y que confía en el trabajo de las autoridades judiciales para esclarecer los hechos.

