Mundial 2026: Vea los goles con los que Italia sigue con esperanza; esto pasó en los repechajes de Europa

Gennaro Gattuso celebra con sus jugadores que Italia avanzó a la final del repechaje para ir al Mundial 2026.

Italia no hizo su mejor partido y tuvo a muchos aficionados con el corazón en la mano, pero sacó la tarea en su primera misión en la repesca europea del Mundial 2026.

La “Azurra” de Gennaro Gattuso derrotó 2-0 a Irlanda del Norte, este jueves en Bérgamo. Con eso, el próximo martes disputará el boleto al Mundial contra Gales o Bosnia-Herzegovina, que llevaron su pulso a la prórroga.

Sandro Tonali abrió el camino con un tiro desde la frontal en el minuto 56 y luego dio la asistencia para que Moise Kean sentenciara este duelo de manera definitiva, en el minuto 80.

Vea los goles de Italia ante Irlanda

Ya con Italia ganando 1-0 ante Irlanda del Norte, Retegui fue reemplazado y su DT, Gattuso, lo aplaudió y le dió un gran abrazo al dejar el campo de juego.



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¡¡EL GOL DE LA TRANQUILIDAD PARA LA AZZURRI!! Asistencia MÁGICA de Tonali y golazo a colocar de Kean, para que Italia se ponga 2-0 ante Irlanda del Norte.



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Resultados en repechajes de Europa

Repechaje A

Italia vs. Irlanda del Norte: Italia ganó 2-0.

Gales vs. Bosnia y Hezergovina juegan tiempos extra.

Final: Martes 31 de marzo. El ganador del repechaje A irá al Grupo B del Mundial 2026 con Canadá, Qatar y Suiza.

Rechaje B

Ucrania vs. Suecia: Suecia se dejó la victoria por 1-3.

Polonia vs. Albania: Polonia triunfó 2-1.

Final Suecia vs. Polonia: Martes 31 de marzo. El ganador del repechaje B irá al Grupo F del Mundial 2026 con Países Bajos, Japón y Túnez.

Repechaje C

Turquía vs. Rumania - Turquía ganó 1-0.

Eslovaquia vs. Kosovo - Kosovo se dejó el triunfo por 3-4.

Final Turquía vs. Kosovo: Martes 31 de marzo. El ganador del repechaje C irá al Grupo D del Mundial 2026 con Paraguay, Estados Unidos y Australia.

Repechaje D

Dinamarca vs. Macedonia del Norte: Dinamarca triunfó por 4-0.

República Checa vs. Irlanda - Juegan tiempos extra.

Final: Martes 31 de marzo. El ganador del repechaje D irá al Grupo A del Mundial 2026 con México, Sudáfrica y Corea del Sur.