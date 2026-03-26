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Mundial 2026: Vea los goles con los que Italia sigue con esperanza; esto pasó en los repechajes de Europa

Algunas selecciones se mantienen con vida, otras se despidieron del Mundial 2026 y dos series se extendieron a tiempos extra

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Por Fanny Tayver Marín
Gennaro Gattuso celebra con sus jugadores que Italia avanzó a la final del repechaje para ir al Mundial 2026.
Gennaro Gattuso celebra con sus jugadores que Italia avanzó a la final del repechaje para ir al Mundial 2026. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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