Puro Deporte

Mundial 2026: rechazos de ingreso y problemas con visas abren un nuevo frente de polémica en Estados Unidos

Desde un árbitro somalí hasta miembros del cuerpo técnico iraní, varios participantes enfrentan obstáculos para ingresar a territorio estadounidense

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
El delantero de Gabón Denis Bouanga (#20) recibe una tarjeta amarilla del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan durante el partido del Grupo F de la Copa Africana de Naciones (CAN) entre Gabón y Costa de Marfil, disputado en el Gran Estadio de Marrakech el 31 de diciembre de 2025. (Foto: Khaled Desouki / AFP).
Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí designado por la FIFA para el Mundial 2026, no pudo ingresar a Estados Unidos pese a contar con visa y fue enviado de regreso a Estambul. (KHALED DESOUKI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaMundial 2026Estados UnidosIrán
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.