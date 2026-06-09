Mundial 2026: rechazos de ingreso y problemas con visas abren un nuevo frente de polémica en Estados Unidos

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí designado por la FIFA para el Mundial 2026, no pudo ingresar a Estados Unidos pese a contar con visa y fue enviado de regreso a Estambul.

La organización del Mundial 2026 enfrenta una controversia adicional a pocos días del inicio del torneo. Los problemas de ingreso a Estados Unidos afectan a árbitros, integrantes de selecciones nacionales, periodistas y miembros de delegaciones acreditadas.

Uno de los casos más notorios es el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, de 34 años. El juez llegó el lunes al Aeropuerto Internacional de Miami tras viajar desde Estambul. Su objetivo era convertirse en el primer árbitro de Somalia en participar en una Copa del Mundo.

Según autoridades somalíes, Artan viajó con un pasaporte diplomático gestionado por la embajada de Somalia en Nairobi, Kenia. La medida respondió a las restricciones migratorias que Estados Unidos mantiene sobre varios países, entre ellos Somalia.

Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses le negaron el ingreso por motivos relacionados con una inspección adicional. El árbitro fue enviado de regreso a Estambul y quedó fuera del grupo de 52 árbitros designados por la FIFA para el torneo.

Artan afirmó que contaba con la documentación requerida, incluido el visado correspondiente y documentos emitidos por la FIFA. También señaló que enfrentó una revisión de aproximadamente 11 horas antes de ser trasladado a una celda de retención y posteriormente deportado.

FIFA confirmó que no podrá participar

La FIFA informó días antes que la situación migratoria de Artan estaba resuelta y que estaba disponible para arbitrar encuentros del Mundial.

Tras la negativa de ingreso, el organismo confirmó que el árbitro no podrá participar en el torneo.

La entidad indicó que no interviene en los procesos migratorios de los países anfitriones y recordó que las autoridades nacionales tienen la decisión final sobre la emisión de visas y el acceso al territorio.

Artan cuenta con estatus FIFA desde 2018. Además, recibió el reconocimiento como mejor árbitro africano del año en 2025 por parte de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Somalia figura entre los países con restricciones

Hace un año, la administración de Donald Trump amplió las restricciones de ingreso para ciudadanos de 12 países, incluido Somalia.

La Casa Blanca justificó la medida al considerar que el país africano representa riesgos relacionados con el terrorismo y la seguridad nacional.

Según el árbitro, durante la revisión migratoria recibió preguntas relacionadas con la situación política de Somalia y con el grupo extremista Al-Shabaab.

Irán también enfrenta obstáculos

La selección de Irán también se convirtió en protagonista de la controversia migratoria.

Debido a las tensiones entre Washington y Teherán, la FIFA solicitó que el equipo instalara su base de concentración en Tijuana, México, en lugar de Tucson, Arizona.

Desde territorio mexicano, el plantel viajará a Estados Unidos para disputar sus partidos de fase de grupos en Los Ángeles y Seattle. Después de cada encuentro regresará a Tijuana.

Irán trasladó su concentración a Tijuana por tensiones con Estados Unidos. Además, 15 integrantes de su delegación no recibieron visa, lo que generó críticas del cuerpo técnico. (ORHAN CICEK/Anadolu via AFP)

La polémica continuó cuando las autoridades estadounidenses rechazaron la emisión de visas para 15 integrantes del cuerpo de apoyo de una delegación que presentó 70 solicitudes.

Funcionarios estadounidenses señalaron que los permisos necesarios para jugadores y personal esencial sí fueron aprobados. También argumentaron preocupaciones de seguridad nacional para justificar las negativas.

El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, expresó su inconformidad por la situación. Consideró que las circunstancias afectaron la preparación deportiva del equipo.

Vigilancia especial sobre la delegación iraní

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que las autoridades supervisarán de cerca a la delegación iraní.

La preocupación se centra en posibles vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), organización considerada terrorista por Estados Unidos y Canadá.

Algunos futbolistas iraníes realizaron su servicio militar obligatorio dentro de esa estructura. Además, el presidente de la federación iraní de fútbol, Mehdi Taj, fue comandante de esa organización.

Los aficionados iraníes tampoco pueden ingresar a Estados Unidos debido a las restricciones migratorias vigentes.

Irak reportó retenciones en aeropuertos

La selección de Irak también registró inconvenientes.

El delantero Aymen Hussein, una de las principales figuras del equipo, permaneció retenido cerca de siete horas en el aeropuerto O’Hare de Chicago.

Finalmente recibió autorización para ingresar al país.

La situación fue diferente para el fotógrafo oficial del equipo, Talal Salah, quien estuvo retenido más de diez horas antes de recibir una negativa definitiva de ingreso tras una evaluación de seguridad realizada por las autoridades fronterizas.

Breel Embolo logró resolver su situación

El delantero suizo Breel Embolo enfrentó problemas distintos.

El atacante no pudo abordar inicialmente el vuelo hacia San Diego debido a una condena judicial relacionada con un incidente ocurrido en Basilea en 2018.

Tras gestionar una visa de emergencia en la embajada estadounidense en Berna, Embolo logró incorporarse posteriormente a la concentración de Suiza.

Sudáfrica también sufrió retrasos

La selección de Sudáfrica tuvo dificultades relacionadas con las visas de un entrenador asistente, el médico del equipo, un jefe de seguridad y un analista.

Como consecuencia, la delegación no viajó en la fecha programada originalmente.

La situación se resolvió mediante una gestión de emergencia que permitió concretar el desplazamiento un día después.

Periodistas denuncian obstáculos

Las restricciones también alcanzan a los medios de comunicación.

La Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS) comunicó a la FIFA que numerosos periodistas acreditados, especialmente de Irán y de varios países africanos, enfrentaron negativas o limitaciones para obtener visas.

Entre los problemas reportados figuran permisos de una sola entrada. Esa condición dificulta la cobertura de partidos en Canadá o México, ya que los comunicadores podrían no poder regresar posteriormente a Estados Unidos.

Alcalde de Nueva York cuestiona las restricciones

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, criticó las políticas migratorias aplicadas durante la preparación del Mundial.

El dirigente afirmó que las restricciones resultan incompatibles con el espíritu de un torneo global que promueve la integración entre países.

La discusión se suma a otra controversia reciente relacionada con una propuesta que exigía depósitos de hasta $15.000 para visitantes procedentes de 50 países.

Entre las naciones potencialmente afectadas figuraban Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez, todos países clasificados para la Copa del Mundo.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.