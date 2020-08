“En la primera largada concluí de tercero en mi categoría y sétimo en la general. Mientras el domingo fue segundo en la Pro-Am y quinto en la general. La verdad pese a todas las circunstancias me fue bastante bien. El sábado pude haber ganado un lugar, pero mi equipo no me permitió adelantar a mi compañero de equipo Patrick Madsen, pero el segundo día lo logré y le gané por 18 segundos”, indicó Formal.