Motagua vs. Cartaginés: Hora exacta y canal para ver a los brumosos en la Copa Centroamericana

El Club Sport Cartaginés es el único equipo costarricense que ve acción esta semana en la Copa Centroamericana de Concacaf. Después de derrotar a Saprissa 3-0 en el Torneo de Apertura 2025, los brumosos se enfrentan de visita este jueves 14 de agosto contra Motagua de Honduras, en un partido que arrancará a las 8:06 p. m.

Los hombres de Andrés Carevic necesitan enderezar su rumbo en la competición internacional, después de que estrenaron precisamente con una caída en Tibás ante Saprissa por 2-0.

Este partido correspondiente al grupo C se disputará en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés en Tegucigalpa, Honduras.

FC Motagua lidera el grupo después de sus victorias como visitante ante Verdes FC y en casa frente al Club Atlético Independiente.

LEA MÁS: Alajuelense y Cartaginés hacen un cambio debido la Copa Centroamericana

“El Ciclón Azul” está empatado como la ofensiva más goleadora de la edición 2025 hasta el momento, con seis anotaciones. Jorge Serrano ha sido una pieza clave en el ataque con un gol y una asistencia.

Motagua tendrá como nuevo entrenador al español Javier López, ex técnico de Antigua GFC que en la edición 2024 los ayudó a clasificar para la Concacaf Copa de Campeones 2025. López reemplazó a Diego Vázquez y fue presentado oficialmente el martes 12 de agosto.

Cartaginés reconoció el campo donde este jueves 14 de agosto jugará contra Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Según reporta Concacaf, Motagua y Cartaginés se enfrentarán por primera vez en la Copa Centroamericana, pero tienen historia en la Copa de Campeones, donde el equipo hondureño logró dos triunfos con la valla invicta.

La primera vez que se enfrentaron fue un triunfo 1-0 en el juego de ida de la primera ronda de Centroamérica el 5 de mayo de 1974 en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa (HON), con gol de Óscar “El Martillo” Hernández.

El segundo encuentro de la serie fue un triunfo 2-0 del Motagua en el partido de vuelta en el Estadio José Rafael “Fello” Meza en Cartago, el 19 de mayo de 1974, con goles de Mario Ártica y Rubén “Chamaco” Guifarro para Motagua.

¿Dónde puedo ver el partido entre Motagua y Cartaginés? Copiado!

El partido entre Motagua y Cartaginés será transmitido por ESPN. Además, usted puede verlo a través de la aplicación Disney+.

Andrés Carevic sabe que el partido de este jueves resulta muy importante para Cartaginés en la Copa Centroamericana. (Prensa Cartaginés/Club Sport Cartaginés)

Los amantes de la radio pueden sintonizar el encuentro en su emisora de prefencia, porque Columbia (98.7 FM), Teletica Radio (91.5 FM) y Monumental (93.5 FM) tienen los derechos de transmisión.

En este artículo de nacion.com usted encontrará la previa, luego las principales incidencias y una vez concluido el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Así se encuentra el grupo C en la Copa Centroamericana de Concacaf antes de este duelo Copiado!