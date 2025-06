Miguel ‘Piojo’ Herrera: ‘Me siento raro al enfrentar a México, pero con la idea de ganar’

La Selección de Costa Rica ya derrotó a Surinam y también le ganó a República Dominicana. Y cerrará la fase de grupos de la Copa Oro el domingo 22 de junio contra México, en el Allegiant Stadium, en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Se trata de un duelo que despierta cierto morbo, con Miguel Herrera y Javier Aguirre frente a frente.

Con el “Piojo” en el banquillo patrio, a la Tricolor no solo le da seguimiento la prensa tica. También hay periodistas mexicanos pendientes y uno de ellos aprovechó la rueda de prensa en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, para consultarle qué sentimiento le genera ese duelo que sigue.

“Va a ser un partido difícil, sabemos la capacidad que tiene México para jugar. (Javier) Aguirre es un gran técnico, ha demostrado mucha capacidad en Europa y con la Selección. Sentimientos encontrados, sí, porque me siento raro al enfrentar a México, pero con la idea de ganar, esa no me la quita nadie”, afirmó Miguel Herrera.

También indicó que hoy se concentra en que la Selección de Costa Rica haga un gran partido, que tenga un buen desempeño y que puedan resolver la incógnita que les presentará su rival de turno y que puedan superarla.

“Esa es nuestra idea, y ojalá los muchachos descansen bien. Este jueves tendremos un poquito de recuperación, ojalá descansemos bien estos dos días que nos vienen bien para llegar al domingo con mucha fuerza y presentar un partido con la idea de llevarnos el grupo”, recalcó el seleccionador nacional.

Miguel Herrera tiene a la Selección de Costa Rica con seis puntos en la Copa Oro. (Prensa FCRF/Fotografía)

Costa Rica con capacidad de reacción

A la Tricolor antes le costaba tener capacidad de reacción, pero en esta Copa Oro lo hizo ante Surinam y también lo consiguió frente a República Dominicana.

Según él, para eso no tuvo que cambiar nada, sino hacerles ver a sus jugadores las condiciones que ellos tienen, y que no pueden bajar los brazos, porque el rival puede hacer daño.

“Pero más daño tendrás tú si no tienes esa capacidad de respuesta, tienen condiciones, tenemos jugadores técnicamente bien dotados, buenos jugadores físicamente bien, saben con la pelota, están entendiendo la idea del juego, no tendríamos por qué no reaccionar”, destacó.

Le agradó ver que sus dirigidos fueron a buscar el partido y no se rindieron hasta que lo sacaron.

“Eso me da mucho gusto, reitero, no es pedirles, es exigir lo que ellos tienen que dar, porque al final de cuentas me lo muestran en los entrenamientos, me lo muestran día con día, entonces les tengo que exigir lo que ellos muestran”, citó.

Añadió que se encuentra al frente de un equipo joven que está ganando experiencia y que torneos como la Copa Oro funcionan muy bien para eso.

No solo prensa mexicana se unió a la cobertura de la Selección de Costa Rica en la Copa Oro, sino que también lo hizo la catracha, recordando que Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua quedaron el mismo grupo de la última parada de la eliminatoria mundialista.

Aunque falta tiempo para eso, la “H” se acaba de llevar un golpe durísimo en la Copa Oro, al perder por 6-0 contra Canadá.

“En este momento no estoy pensando en Honduras, creo que sí, un desafortunado inicio del equipo catracho, pero en este momento no estoy pensando en Honduras, estoy pensando en México, porque es el que se sigue.

”Por supuesto que va a ser importantísimo observar, y estamos observando las selecciones que nos van a tocar en la eliminatoria, pero no es el momento de pensar, es observarlas para ver en su momento cómo nos vamos a ir descifrando", manifestó Miguel Herrera.

Y de nuevo, recibió otra pregunta de un mexicano, quien le consultó que si con la clasificación ya matemáticamente en la bolsa, cuidará a sus mejores hombres ante México, o va con todo para ganar el grupo.

“Vamos a ver cómo están ahorita los muchachos, no voy a menospreciar ningún partido, siempre quiero al mejor equipo que pueda plantar en la cancha (...). Plantaría al mejor equipo que pueda yo poner en la cancha”, concluyó Miguel Herrera.