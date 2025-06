Miguel Herrera: ‘Estoy muy conforme con el resultado, el funcionamiento ahí va’

Miguel Herrera lleva dos triunfos en igual número de partidos con la Selección de Costa Rica en la Copa Oro. Más allá de las formas, está tranquilo por ver que el equipo lucha hasta lograr esa victoria. Pasó ante Surinam y se repitió contra República Dominicana.

“Como dijimos desde el principio, después de ver el partido con México, dijimos que no iba a ser muy rival tan fácil, pero el equipo trabaja bien el partido y el entorno.

”Y al final, en un par de contragolpes pudimos haber hecho algo más, pero bueno, contento con el desarrollo, contento con el esfuerzo de los muchachos, y a seguir trabajando, porque todavía no termina la fase de grupos", expresó Miguel Herrera en la rueda de prensa posterior al triunfo de Costa Rica ante República Dominicana por 2-1.

- ¿El equipo va de acuerdo a lo que has planificado? ¿Va en ese plan ascendente, va en ese plan de ir cerrándose para alcanzar un nivel óptimo?

- No, nos falta mucho, hemos trabajado realmente poco con ellos, la verdad es que los muchachos cada día aceleradamente van tomando la idea de lo que yo pretendo dentro de la cancha, y lo puedo ver reflejado en los dos goles. Más allá de que es un penal, la jugada del gol es extraordinaria, el segundo gol también, el equipo triangula bien, tiene llegada por fuera, tiene manejo de pelota, sacamos bien la pelota de atrás.

”Pero también tenemos que poner en cuenta a los rivales, que aprietan bien, que hacen un gran esfuerzo, que son jugadores con una gran determinación.

”El triunfo nos sabe a mucho, porque creo que el equipo lo trabaja y lo busca, y bueno, pues obviamente que hay mucho que corregir, mucho que seguir trabajando. Tenemos pocos días para el siguiente partido, pero bueno, tendremos más para la siguiente fase, que prácticamente estamos ahí, todavía no tan seguros, pero bueno, damos un paso muy grande para avanzar a la siguiente fase".

- ¿En el área de la media cancha no ha consolidado a un jugador que lleve los hilos del partido? Ha confiado en Brandon Aguilera y en Alejandro Bran. ¿Cómo analiza esta situación?

- Sí, me parece que Brandon tiene que entrar en ritmo, tenía un mes sin jugar, por su lesión. Tiene un mes cachito, yo lo tengo que hacer entrar en ritmo, es un tipo que tiene un gran manejo de pelota. Pero bueno, pues hoy vieron a Alcócer del otro lado, que tiene profundidad. ¿Qué me da Brandon? A lo mejor la claridad que buscamos en él, que él siempre la tiene, pero me da un buen recorrido, me da trabajo de recuperación, me da sacar la pelota.

”Entonces, la verdad es que bien, me gustó Bran también, hoy aposté más por iniciar con Josimar y vuelve a cumplir. Entonces, en la media cancha íbamos trabajando para estar mejor, más sólidos y con mejor construcción del juego".

Miguel Herrera considera que a pesar del poco tiempo de trabajo, los jugadores de la Selección de Costa Rica más bien asimilan rápido su idea. (La Nación/Cortesía: Fedefutbol)

- Aguantó mucho tiempo los mismos jugadores. ¿Le gustaba el partido que estaba observando?

- Si yo hago un cambio al minuto 20, quiere decir que yo estoy equivocado en lo que pensé. Ojo, a menos de que realmente era un jugador que no está haciendo nada, pero creo que el equipo sí entró tarde al juego. Arrancamos muy bien y luego como entramos en un letargo, eso es de lo que tenemos que erradicar, que es el equipo cae en esos letargos de repente.

”Lucharon bien, también tengo que esperar el rival qué hace, nosotros con el empate seguíamos avanzando, teníamos más puntos. No es que estábamos buscando el empate, pero bueno, tienes que también de repente esperar a ver el rival cómo te responde, y también a veces hacer recambios cuando ellos lo hacen para tener mejor gente con piernas frescas, con buen manejo de pelota.

”Kenneth tiene un gran manejo de pelota, el tipo que encara por la banda. Andy Rojas, rápido, el tipo que aguanta la pelota, que roba pelota, que se le da un poco más de respiro a Manfred, porque Manfred hizo un gran partido y desafortunadamente termina cansado.

”Pero bueno, es lo que pasa cuando los partidos están tan cortos. Creo que tenemos que estar tranquilos, serenos, para hacer los cambios. Hay que pensarlos. Cuando se tienen que hacer, se hacen de volada, pero cuando hay que pensarlos, hay que también tomar la decisión adecuada, en mi muy particular punto de vista".

- A veces en los triunfos las formas cuentan. Son 6 puntos, prácticamente el boleto de los cuartos de final está ahí en la mesa. ¿Queda conforme con la forma en que se han ganado los dos partidos?

- Estoy muy conforme con el resultado, el funcionamiento ahí va, porque jugamos muy bien en grandes lapsos del partido. Al final le regalamos iniciativa al rival, pero tenemos dos o tres contragolpes como para acabar el partido todavía mucho mejor.

”Desafortunadamente no controlamos mejor la pelota, no hacemos el pase justo, pero creo que estamos creciendo. Nos falta mucho para ser un equipo que ya domine todo, pero al final de cuentas, ellos tienen los minutos de compensación y tiran pelotazos al aire y lo resolvemos bien.

”No es que nos salvamos, estuvieron enfrente, encima, los cabezazos, los defensas sacando la pelota, los volantes sacando la pelota. Por ahí me gustaría sacar mejor la pelota, porque tuvimos la pelota en el piso y le pegábamos, para hacer que el rival recorriera su campo para atrás.

”Pero bueno, es parte de la sensación de un torneo, cuando estás en un equipo de fútbol, puedes perder, puedes empatar, tienes mucho tiempo para trabajar. En un torneo tienes 3 juegos, hoy ya ganamos 2 de los 3, ya estamos del otro lado".