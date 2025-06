Costa Rica vs. República Dominicana: Hora exacta y canal para ver hoy el partido de la ‘Sele’ en Copa Oro

La Selección de Costa Rica va en busca del boleto a cuartos de final de la Copa Oro 2025 este miércoles 18 de junio, cuando juegue contra República Dominicana.

Miguel Herrera y sus dirigidos lograrían ese propósito con un triunfo, en su segunda presentación en el grupo A, en la competición de selecciones más importante de Concacaf.

El partido se disputará en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas y tome nota, porque la hora exacta del inicio del partido no es propiamente a las 5 p. m. (hora de Costa Rica), como suele promocionarse. Debido a aspectos de logística y de la transmisión como tal, el pitazo será a las 5:07 p. m.

El partido entre Costa Rica y República Dominicana abrirá expediente para los registros, pues será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia del torneo.

Los ticos buscarán su segunda victoria en esta Copa Oro, después del dramático triunfo (4-3) ante Surinam. En contraparte, los dominicanos quieren puntar, porque aunque complicaron a México, se estrenaron con derrota (3-2) en este certamen.

“Hay que enfrentarlo con todas las circunstancias que hay. Ellos son fuertes y rápidos. Los dos rivales que enfrentamos son fuertes, triangulan, por lo que hay que manejar bien la pelota. Ahora es clave no distraerse, aprovechar el ancho de la cancha y estar atentos a los contragolpes”, manifestó el seleccionador Miguel “Piojo” Herrera en la conferencia previa a este duelo.

Al timonel mexicano le consultaron si el rival tenía un nivel de verdad complicado, ya que en el ranquin FIFA está en el puesto 137.

“Si nos vamos al ranquin, es subjetivo. Yo he visto aparecer a México entre los cuatro primeros y todos sabemos que eso no es cierto, ni es así. Hoy veo a estos equipos arriba de los 100 lugares y tienen buen fútbol. Ellos tienen muchos jugadores que juegan en Europa. Obviamente, Concacaf está en el papel por debajo de Conmebol, pero no hay tanta distancia... Cuando los de Concacaf nos enfrentamos, no hay tanta distancia con la Conmebol”, mencionó.

Manfred Ugalde es una carta importante en la Selección de Costa Rica. (Concacaf.com/Fotografía)

Aparte de lidiar con las lesiones, para este partido se presenta una incertidumbre sobre qué decisión tomará Miguel Herrera ahora: ¿Seguirá apostando por Brandon Aguilera o enviará a Josimar Alcócer al once titular?

También pareciera que Juan Pablo Vargas ya está recuperado y en el equipo patrio tienen claro lo que quieren este miércoles.

Una de las intenciones es dedicarle un resultado importante a Warren Madrigal, ese jugador que pasará por el quirófano tras la fractura de peroné.

Además, Ariel Lassiter también sufrió una fractura.

“Se confirmó una fractura oblicua en el tercer metacarpo. Se coordinará su tratamiento y recuperación en conjunto con el equipo médico de su club”, informó la Federación Costarricense de Fútbol en un comunicado de prensa.

Ariel Lassiter también sufrió una fractura en la Copa Oro. (Concacaf.com/Fotografía)

¿Dónde puedo ver el partido Costa Rica vs. República Dominicana?

El partido entre la Selección de Costa Rica y República Dominicana será transmitido por ESPN y también podrá verse a través de la aplicación Disney+.

Tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias y, una vez concluido el juego, esta nota se actualizará con el relato final.

El partido también podrá sintonizarse en su emisora de preferencia: Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Columbia (98.7 FM).

Video: Las declaraciones de Miguel Herrera y Manfred Ugalde

Miguel Herrera y Manfred Ugalde hablan antes del partido Costa Rica vs. República Dominicana

Video: Las declaraciones de República Dominicana antes del partido contra la Selección de Costa Rica

En República Dominicana hablan del partido contra Costa Rica en Copa Oro

Lo que dicta la historia entre Costa Rica y República Dominicana

Costa Rica y República Dominicana no se topan en cancha desde hace tiempo, pero volverán a estar frente a frente siete años después.

La última vez que estas selecciones jugaron data del 14 de agosto de 2013, cuando protagonizaron un amistoso internacional en Quisqueya de Santo Domingo, en el que la Tricolor se impuso por 0-4, con goles de Celso Borges (48’ y 71’), Pablo Herrera (77’) y Mauricio Castillo (87’).

Según recuenta la Concacaf, la primera vez que Costa Rica y República Dominicana se enfrentaron fue en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1990.

Ocurrió en la primera fecha de la Triangular B, el 27 de noviembre de 1990, en el Estadio Jesús Martínez “Palillo” de Ciudad de México. Ahí, la Sele saboreó la victoria con marcador de 4-1, con tantos de Juan Carlos Arguedas (15’), Eusebio Montero (65’), Alexander Víquez (74’) y Maximilien Peynado (79’). El gol dominicano fue de Héctor Mármol (87’).

¿Qué dicen en la Selección de República Dominicana?

Marcelo Neveleff, el seleccionador de República Dominicana lanzó una advertencia que Costa Rica no debe ignorar.

“Nosotros necesitamos ganar nuestro primer partido en un gran torneo internacional y este es un buen momento, con todo el respeto para Costa Rica y Surinam, que son nuestros próximos rivales”, expresó el colega y rival de Miguel Herrera. El artículo completo puede leerlo aquí.