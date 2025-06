Miguel Herrera ratifica quién es su penalero por excelencia en la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera, entrenador de la Selección de Costa Rica, dio a conocer —previo al juego contra República Dominicana de este miércoles por la Copa Oro— que ya tiene definido a su lanzador de penales por excelencia.

El Piojo confesó que Manfred Ugalde, delantero del Spartak Moscú de Rusia, es el jugador designado para ejecutar los tiros desde el punto penal en favor de la Selección de Costa Rica.

De hecho, en el primer partido ante Surinam, el atacante fue el encargado de cobrar dos lanzamientos desde los once pasos. En ambas ocasiones, Ugalde anotó con disparos de pierna derecha al sector derecho del arquero rival.

“Manfred es el pateador oficial número uno del equipo. Lo dije desde Belice. Para mí, es el ‘9’ quien debe asumir esa responsabilidad. Ya si él no está o no quiere, veremos quién será el segundo, pero mientras esté, es él, porque lo he visto en los entrenamientos”, afirmó Herrera.

La Selección cuenta con otros posibles cobradores en su nómina, como Francisco Calvo, Alejandro Bran y Brandon Aguilera, quienes podrían asumir un segundo lanzamiento en caso de una eventual definición.