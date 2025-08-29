Miguel Herrera habla de ‘matarse’ y deja de lado la amenaza que podría favorecer a Nicaragua

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, tiene claro a lo que se enfrentará en la eliminatoria y no lo asusta nada. Así lo dejó ver en la convocatoria de 23 futbolistas al equipo.

La Tricolor debuta el viernes de la próxima semana, de visita contra Nicaragua a las 8 p.m., y el timonel le hará ver a sus jugadores que se debe empezar con victoria, sea donde sea.

Para Herrera, entre más rápido se sumen los triunfos, el Mundial 2026 estará al alcance de la mano.

Un factor que llama la atención para el primer compromiso es el estado del terreno del Estadio Nacional de Managua. A inicios de este mes, Alajuelense fue a jugar a ese campo contra el Managua por la Copa Centroamericana de la Concacaf y los manudos no dieron buenas referencias de la cancha.

LEA MÁS: Miguel ‘Piojo’ Herrera sorprende con su convocatoria para Costa Rica rumbo al Mundial 2026

“La verdad, es una cancha sintética sobre una superficie bastante dura en la que el balón picará de muchas maneras”, dijo Wardy Alfaro, asistente técnico de Óscar Ramírez.

Alfaro añadió que el césped está deteriorado y tiene mucho uso, lo que afecta el desempeño.

Miguel Herrera expresó que no se puede hacer nada al respecto; solo deben ir a jugar y ganarle a Nicaragua.

“Si la cancha está buena o mala, tenés que acostumbrarte en el momento, adaptarte lo más rápido posible. El equipo es consciente de eso, las eliminatorias son así y cuando vas, lo haces a una guerra deportiva y vamos con la intención de sacar los tres primeros puntos”, aseguró Herrera.

El seleccionado nacional ha conversado con sus jugadores y, cuando se reúna con ellos, insistirá en el mismo discurso: deben darlo todo en cada compromiso.

“Vamos a salir a matarnos, no importa quién esté al frente, vamos a matarnos por conseguir el resultado, los tres puntos. Debemos ser sólidos, ser un equipo agresivo al marcar y atacar; un equipo con toda la determinación de buscar los tres puntos en todos los partidos”, indicó Miguel Herrera.

Julio Cascante regresó a la Selección de Costa Rica. Una vez más se topará con Orlando Galo. (ORLANDO SIERRA/AFP)

El estratega destacó que ni siquiera se puede apelar al recorrido, a la trayectoria de la Tricolor para intentar superar a los adversarios.

“Lo que le digo a todos es que ningún partido se gana con la camiseta, con el nombre, con la historia. Al contrario, se pierden más cuando se tiene eso en la cabeza, se pierden más de los que se pueden ganar. No existe la historia en un juego de 90 minutos y después el encuentro va a generar más historia, buena o mala, dependiendo de lo que se haga”, expresó Miguel Herrera.

El timonel añadió que tiene un equipo fuerte, sólido, y debe buscar fortalecerlo en el equilibrio. Para él, el plantel defensivamente se comporta bien.

“Cuando eres ofensivo, dejas espacios atrás, y si sos defensivo, los espacios son arriba y cuesta ir hacia adelante. Trataremos en esta semana de trabajo de tener ese equilibrio para el equipo”, señaló Miguel Herrera.