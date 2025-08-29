Puro Deporte

Miguel Herrera habla de ‘matarse’ y deja de lado la amenaza que podría favorecer a Nicaragua

El técnico de la Selección Nacional dio a conocer los convocados para los juegos contra Nicaragua y Haití

Por Milton Montenegro

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, tiene claro a lo que se enfrentará en la eliminatoria y no lo asusta nada. Así lo dejó ver en la convocatoria de 23 futbolistas al equipo.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

