México teme lo peor: terrible lesión dejaría a Luis Ángel Malagón fuera del Mundial 2026

Luis Ángel Malagón se lesionó en el partido entre Philadelphia Union y América, en la Copa de Campeones de Concacaf.

El América le ganó a Philadelphia Union por 0-1, en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, pero en ese partido se dio una situación que tiene en alerta roja a la Selección de México, porque el guardameta Luis Ángel Malagón sufrió una lesión que lo dejaría fuera del Mundial 2026.

El gol lo hizo el brasileño Raphael Veiga, en un partido que provocó múltiples lamentos ante lo ocurrido en el estadio Subaru Park, debido a la lesión en la pierna izquierda del guardameta americanista.

“La verdad es que el triunfo era importante, pero queda el sentimiento de tristeza por Malagón, lo queremos mucho, entró como capitán al partido, tiene mucha importancia para nosotros”, dijo el brasileño André Jardine, director técnico del América.

En un intento por despejar la pelota ante la presión del atacante Milan Iloski, el guardameta mexicano se tiró al suelo por una molestia en la parte inferior de la pierna, y fue relevado por Rodolfo Cota al 42.

“Lo de Malagón es una lesión de tendón de Aquiles, ojalá que no sea ruptura total, que sea parcial. Lo va a sacar por un buen tiempo. Es una lesión inexplicable por el movimiento que hace”, comentó Jardine.

Malagón, de 29 años, es uno de los porteros habituales de la selección mexicana, y pelea por ser titular para el seleccionador Javier Aguirre.

“Nuestro arquero será sometido en México a los estudios necesarios para determinar su situación médica. El resultado conducente será debidamente informado en su oportunidad”, notificó el América en sus redes sociales.

El gol de las Águilas cayó al minuto 20 cuando, tras recibir en el área una asistencia del uruguayo Brian Rodríguez, Veiga colocó su remate de zurda en el ángulo superior izquierdo.

“Es una victoria importante, contra un rival fuerte. Hicimos un primer tiempo, en el segundo el rival sin nada que perder metió centros, pero fuimos sólidos atrás y nos llevamos una ventaja importante”, resumió Jardine.

Esta eliminatoria se cerrará el 18 de marzo en el estadio Ciudad de los Deportes, en Ciudad de México.

En el siguiente turno, en duelo entre equipos mexicanos, el Monterrey recibe en el estadio BBVA al Cruz Azul, campeón defensor de la Concacaf.