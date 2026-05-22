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México lanza campaña contra su ‘famoso’ grito discriminatorio en estadios del Mundial 2026

Famosos mundialistas de México como Hugo Sánchez y Javier Aguirre se unen en campaña para luchar contra el grito que suele manchar los partidos

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Por AFP
Estos aficionados mexicanos acudieron al partido de la Selección azteca ante Portugal, en la reinauguración del Estadio Azteca (rebautizado Banorte) el 28 de marzo ante Portugal.
Estos aficionados acudieron al partido de la Selección de México ante Portugal, en la reinauguración del Estadio Azteca (rebautizado Banorte) el 28 de marzo ante Portugal. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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