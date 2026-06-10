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Messi regresa y el Mundial de todos los excesos respira

La afición de Argentina pudo respirar con alivio al ver a Lionel Messi volver con la Albiceleste, a menos de dos días del inicio del Mundial 2026

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Por AFP
Lionel Messi anota de penal en el partido amistoso de Argentina ante Islandia, previo al Mundial 2026.
Lionel Messi anota de penal en el partido amistoso de Argentina ante Islandia, previo al Mundial 2026. (TODD KIRKLAND/Getty Images via AFP)







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Mundial 2026Lionel MessiSelección de Argentina
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