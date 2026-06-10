¿Cuánto cuesta ver todos los partidos del Mundial 2026? Podría ser más barato de lo que imagina

La aplicación de TDMAX ofrece los 104 partidos del Mundial.

Si usted quiere disfrutar del Mundial 2026 pero no paga ningún servicio de cable, una alternativa es que vea los juegos que en territorio nacional se transmitirán a través de televisión abierta, recordando que Teletica compró los derechos para emitir 32 de los 104 partidos a través de la pantalla de Canal 7.

Pero si su anhelo es no perderse ninguno de los juegos de la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá puede resultarle atractiva la opción de adquirir la aplicación de TDMAX.

Ahí podrá sintonizar los partidos que se verán en Canal 7; así como los 104 encuentros que dará Fox en Costa Rica.

En sus redes sociales, TDMAX indica que “tener todo el Mundial en vivo es tan barato como la entrada a Elvis o un combo de hamburguesa y papas fritas”.

¿Cuánto cuesta la aplicación TDMAX? Hay varios planes y usted puede elegir el de su agrado:

Mensual: todo el contenido y tres dispositivos en simultáneo por $11 (alredor de ¢5.086).

Semestral: todo el contenido y tres dispositivos en simultáneo por $55 (unos ¢25.400).

Anual: todo el contenido y tres dispositivos en simultáneo por $95 (unos ¢43.930).

Promo Samsung: Hasta tres meses de TDMAX por la compra de una pantalla Samsung presentando la factura. Aplica restricciones. Dos dispositivos para ver en simultáneo.

Aparte del Mundial 2026, la aplicación ofrece otros contenidos exclusivos. Y si decide mantenerse como suscriptor, esa app podría ser también su alternativa para lo que seguirá luego del Mundial, porque el fútbol no para.

Recuerde que el Torneo de Apertura 2026 arrancará el último fin de semana de julio y en TDMAX puede sintonizar todos los partidos, tanto los que da FUTV como los que pasará Fox.

¿Y cuánto cuesta la televisión por cable?

Tigo: ¢18.500 (precio especial por cuatro meses, precio regular ¢20.990) con 125 Mbps y TVHD.

Telecable (requiere paquete digital): TV + Internet 500 Mbps ¢31.990 por mes.

Coopelesca: ¢21.000 por mes con 200 megas, o ¢22.500 mensuales con 300 megas, todo en fibra óptica.

Claro: planes mensuales desde ¢23.600. Además, todos los clientes prepago y postpago tendrán acceso al Mundial en su celular mediante Claro Video.

Kölbi: ¢21.250 por mes.

Metrocom: desde $4,95 por mes en TV Digital y $9,95 en full IPTV.

Teki: planes mensuales desde ¢25.950 con televisión y 300 Mbs.

Liberty: plan mensual desde ¢27.900 con televisión y 300 megas. No tiene ningún canal de Fox, por lo que solo podrán verse los 32 partidos que transmitirá Canal 7 en televisión abierta.

(*) Precios indicados en los sitios web de TDMAX y las diferentes cableras.