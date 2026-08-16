Puro Deporte

Messi falla penal y Nashville golea al Inter Miami en la pelea por el liderato

El Inter Miami se lleva una goleada en la MLS con un Lionel Messi que no tuvo suerte desde el punto de penal

EscucharEscuchar
Por AFP
Lionel Messi reacciona luego de fallar un penal con el Inter Miami en su derrota ante Nashville SC por la MLS.
Lionel Messi reacciona luego de fallar un penal con el Inter Miami en su derrota ante Nashville SC por la MLS. (CARLY MACKLER/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Inter MiamiLionel MessiMLSNashville SC
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.