Puro Deporte

La desgarradora carta de Lionel Messi tras la muerte de su papá: ‘No sé qué voy a hacer sin vos’

Lionel Messi rompió el silencio con un durísimo y conmovedor mensaje dedicado a su padre, Jorge Messi, quien falleció en la madrugada del sábado en Argentina

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Por Fanny Tayver Marín
Lionel Messi compartió una extensa carta para despedirse de su papá tras su fallecimiento.
Lionel Messi usó esta fotografía junto a su padre, Jorge Messi, en la publicación donde el futbolista se refiere por primera vez al fallecimiento de su progenitor. (Instagram/Instagram)







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Lionel MessiJorge MessiMuerte papá de Lionel Messi
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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