La desgarradora carta de Lionel Messi tras la muerte de su papá: ‘No sé qué voy a hacer sin vos’

Lionel Messi no había emitido un solo comentario de manera pública tras la muerte de su papá, Jorge Messi, a los 68 años. Pero lo hizo este miércoles, cuando se sintió un poco más sereno y su extenso mensaje conmueve.
“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos”, escribió Lionel Messi en sus redes sociales.
En su mensaje, el astro argentino y capitán de la Albiceleste contó lo que nunca había dicho, en unas palabras que permiten entender muchas cosas.
“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, citó.
Messi escribió que cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba su mensaje.
“Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar.
”Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, anotó Messi.
Después del desenlace, en el que el llanto de Lionel Messi era incontenible, ese mar de lágrimas era por lo ocurrido en cancha, pero también porque pensaba en que a su papá le hubiese encantado esa quinta estrella, al igual que a todo argentino y que sigue pendiente.
Y Lionel Messi contó lo que se topó cuando volvió a su tierra tras el Mundial y se reencontró con su amado papá.
“Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.
”Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos”, señaló.
Y llegó el día que no quería, el que ningún hijo quiere, el que deja un dolor eterno, tal y como se refleja en las siguientes palabras escritas por el futbolista.
“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?
”Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí… Desde chiquito siempre fue así”, citó.
Messi recordó que su papá lo llevaba a todos los entrenamientos apenas llegaba de trabajar y que a muchos lo llevaba la mamá porque él estaba trabajando.
Pero aclaró que obviamente, a los partidos no faltaba a ninguno.
“Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios. Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.
”Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo. Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, concluyó Lionel Messi.