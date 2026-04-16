Puro Deporte

Messi compra un equipo de fútbol en Barcelona

Lionel Messi vuelve a Barcelona, ahora como propietario de un club de fútbol

EscucharEscuchar
Por AFP
Lionel Messi, durante un entrenamiento con el Inter Miami. El astro se convirtió en propietario de un club en Barcelona.
Lionel Messi, durante un entrenamiento con el Inter Miami. El astro se convirtió en propietario de un club en Barcelona. (LEONARDO FERNANDEZ/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.