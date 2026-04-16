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Messi enfrenta demanda en Miami por faltar a amistoso con Argentina y poner en riesgo contrato de $7 millones

Empresa acusa a Messi y a la AFA por incumplir acuerdo en amistosos en Estados Unidos y reporta pérdidas económicas

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Por O Globo / Brasil / GDA
El delantero argentino #10 Lionel Messi se sienta en el suelo durante un partido amistoso de fútbol entre Argentina y Zambia en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires, el 31 de marzo de 2026. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)
Messi es demandado en Miami tras no jugar ante Venezuela. Empresa alega incumplimiento de contrato y pérdidas en boletería. (JUAN MABROMATA/AFP)







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