Messi enfrenta demanda en Miami por faltar a amistoso con Argentina y poner en riesgo contrato de $7 millones

Messi es demandado en Miami tras no jugar ante Venezuela. Empresa alega incumplimiento de contrato y pérdidas en boletería.

El futbolista Lionel Messi enfrenta una demanda en Estados Unidos tras ausentarse de un amistoso de la selección de Argentina ante Venezuela. La acción judicial señala una supuesta violación de un contrato valorado en $7 millones, según informó el diario The Washington Post.

La denuncia se presentó en un tribunal de Miami el mes anterior. La empresa Vid Music Group acusó a Messi y a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por presunto fraude y ruptura contractual.

La compañía adquirió los derechos exclusivos para organizar y promocionar dos amistosos de Argentina en la fecha FIFA de octubre. Los encuentros se disputaron contra Venezuela y Puerto Rico en territorio estadounidense.

Según el acuerdo, Messi debía disputar al menos 30 minutos en cada partido, siempre que no existiera una lesión. Sin embargo, el jugador no participó en el primer encuentro.

El capitán argentino observó ese juego desde un palco del estadio. Al día siguiente, anotó dos goles en la victoria del Inter Miami 4 a 0 ante Atlanta en la MLS.

Posteriormente, sí jugó el segundo amistoso frente a Puerto Rico en Estados Unidos.

La empresa demandante alegó pérdidas millonarias. Señaló una baja en la venta de entradas tras la ausencia del futbolista en el primer partido. No detalló el monto exacto que reclama en el proceso judicial.

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