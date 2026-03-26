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Lionel Messi causa indignación y enfrenta otra dura polémica a semanas de su encuentro con Trump

El jugador argentino recibió fuertes críticas en redes sociales de parte de compatriotas

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Por Juan Pablo Sanabria
La estrella argentina Lionel Messi le entrega un balón al presidente de Estados Unidos Donald Trump durante un evento con el Inter Miami en la Casa Blanca.
Lionel Messi le entregó un balón al presidente de Estados Unidos Donald Trump durante un evento con el Inter Miami en la Casa Blanca. (AFP)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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