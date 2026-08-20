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Messi anota por primera vez desde el fallecimiento de su padre

El Inter Miami lleva cuatro partidos sin ganar pero Lionel Messi ya volvió a la red luego de la muerte de su padre, Jorge Messi

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Por AFP
Lionel Messi saluda a los aficionados antes del partido entre el Inter Miami y el Philadelphia Union en el Subaru Park, este 19 de agosto.
Lionel Messi saluda a los aficionados antes del partido entre el Inter Miami y el Philadelphia Union en el Subaru Park, este 19 de agosto. (ISAIAH VAZQUEZ/Getty Images via AFP)







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