¿De qué murió Jorge Messi, el padre de Lionel Messi?

La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, abraza a un familiar durante el funeral de su suego Jorge Messi, en el cementerio de El Prado en Rosario, Argentina.

Una dura noticia sacudió al fútbol argentino: murió Jorge Messi, el padre de Lionel, a los 68 años. Falleció en el hospital de Rosario, donde estaba internado; en junio se hizo público que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se precisó su diagnóstico.

Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Matías, Rodrigo, Lionel y María Sol. Su figura generó un gran impacto en el mundo del fútbol porque fue uno de los máximos impulsores de la carrera de su hijo y quien se instaló con él en Barcelona, hace más de dos décadas, para que pudiera dar sus primeros pasos como deportista.

Desde el Sanatorio Centro de Rosario informaron que Jorge Messi murió este sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, escribieron y remarcaron que, por respeto a la privacidad de la familia, no darían más información sobre “las circunstancias médicas del fallecimiento”.

El delicado estado de salud de Jorge Messi se hizo público a mediados de junio de 2026, durante el inicio del Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México. Tras marcar su primer gol en el debut contra Argelia, Lionel rompió en un desolador llanto. “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”, dijo sobre sus lágrimas, sin dar muchos detalles.

En medio de las especulaciones, semanas atrás comenzó a circular una versión sobre la salud de Jorge Messi que hizo que la propia familia del futbolista lanzara un comunicado en el que expresaron su “profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar”. Fue allí donde, además, revelaron que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”.

Por este motivo, ni él ni Celia Cuccittini viajaron a los Estados Unidos a acompañar a Lionel durante el Mundial, tal y como lo hicieron en las ediciones anteriores. Estuvo internado en un centro de salud porteño y el 22 de junio, Ángel de Brito informó en LAM (América TV) que Jorge había recibido el alta médica y estaba recuperándose en su casa de Rosario.

Dos días después de la final de la Copa del Mundo, Lionel Messi aterrizó en su ciudad natal con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro y juntos se instalaron en su casa de la localidad de Funes, Gran Rosario, para descansar y pasar tiempo con sus seres queridos. Luego, debió regresar a Miami para cumplir con sus compromisos laborales.

Con base en estos elementos, Jorge Messi padeció al menos durante los últimos meses una enfermedad que terminó costándole la vida, y que hasta el momento no ha sido detallada.