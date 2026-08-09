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¿De qué murió Jorge Messi, el padre de Lionel Messi?

Jorge Messi falleció a los 68 años en Rosario; a mediados de junio, durante el arranque del Mundial, se conoció que atravesaba un delicado cuadro de salud

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Por La Nación / Argentina / GDA
La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, abraza a un familiar durante el funeral de su suego Jorge Messi, en el cementerio de El Prado en Rosario, Argentina.
La esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, abraza a un familiar durante el funeral de su suego Jorge Messi, en el cementerio de El Prado en Rosario, Argentina. (LUIS ROBAYO/AFP)







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