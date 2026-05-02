Puro Deporte

Melissa Alvarado, de Teletica, pensó que no lo lograría, pero este video emociona con su misión cumplida

Melissa Alvarado contó cuál era su reto especial en la Clásica Sol y Arena y el hecho de ver feliz a doña Bernardita le llena el alma

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Por Fanny Tayver Marín
Melissa Alvarado y el Club Rotario de Puntarenas entregaron una silla de ruedas después de la Clásica Sol y Arena, como parte de los proyectos sociales de la competición.
Melissa Alvarado y el Club Rotario de Puntarenas entregaron una silla de ruedas después de la Clásica Sol y Arena, como parte de los proyectos sociales de la competición. (Instagram Melissa Alvarado/Captura de pantalla)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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