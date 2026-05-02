Melissa Alvarado, de Teletica, pensó que no lo lograría, pero este video emociona con su misión cumplida

Melissa Alvarado y el Club Rotario de Puntarenas entregaron una silla de ruedas después de la Clásica Sol y Arena, como parte de los proyectos sociales de la competición.

Melissa Alvarado corrió la Clásica Sol y Arena 2026 y aparte de que la periodista y presentadora de Teletica Deportes desde hace un tiempo se enamoró del atletismo, esta carrera fue más especial, porque llevaba un fin social.

En sus redes sociales, la periodista deportiva publicó un video muy emotivo, en el que cuenta que su reto de correr la Sol y Arena tenía un objetivo especial y era poder donar una silla de ruedas.

“Yo muy feliz de que primero me hayan invitado a ser parte de este evento y sobre todo porque estuvo bien difícil. Pensé en algún momento que no lo iba a lograr, pero el hecho de que sea para algo tan bonito que es ayudar a más personas, yo creo que esto es lo más importante”, expresó Melissa Alvarado en ese video que colgó en sus redes sociales.

La periodista apuntó que desde el primer momento dijo que sí, y se dedicó a buscar a cuál persona podría beneficiar más y encontró a Daniel y a su mamá, doña Bernardita.

Unas semanas después del concurrido evento que convocó a 7.000 personas en Puntarenas, Melissa Alvarado procedió a entregarle a doña Bernardita la silla de ruedas que tanto necesitaba.

“No sé qué decir”, manifestó doña Bernardita, quien también apuntó: “Gracias a Dios y a la Virgencita María, gracias a todos y que Dios la bendiga”.

En su publicación, Melissa Alvarado también apuntó que era una alegría verla feliz a ella y que son lindas las iniciativas para ayudar personas.

“Gracias a Sol y Arena por la idea, la gestión del periodista Alexánder Loría con su agencia de comunicación (DT Comunicación) y por supuesto a Daniel, el hijo de doña Bernardita, por la disposición”, concluyó Melissa Alvarado.