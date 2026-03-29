Clásica Sol y Arena: la gran fiesta convocó a 7.000 personas en Puntarenas

Angelo Olivo (de amarillo) fue el ganador de los 9 kilómetros en la Clásica Sol y Arena.

La Clásica Sol y Arena rompió su récord después de la pandemia, porque 7.000 personas le dieron vida y color a una de las carreras más emblemáticas del país, matizada por el sol y el mar de Puntarenas.

Según reportó la organización, esta edición fue toda una locura y la principal evidencia es que en tres ocasiones tuvieron que habilitar el periodo de inscripciones.

Eso porque los cupos establecidos se agotaban muy rápido. Dicha peculiaridad refleja que esta carrera despierta mucho interés de la gente.

La jornada inició a las 4 p. m., con la salida de la distancia de 3 kilómetros frente a la cancha de fútbol de El Cocal, mientras que el recorrido principal, de 9 kilómetros, empezó a las 4:30 p. m., desde Calle La China, 800 metros al este del Hospital Monseñor Sanabria.

La edición 2026 de la Clásica Sol y Arena contó con la participación de 7.000 corredores. (DT Comunicación/DT Comunicación)

De arranque se tenía un lote completo, que se fue desgranando hasta que la lucha por la victoria se convirtió en un asunto de tres corredores.

En la distancia más larga, Angelo Olivo se impuso con un tiempo de 33:51, seguido por Luis Alberto Chavarría (34:52) y Erick Villalobos (34:53).

“La carrera muy bonita, el clima acompañó bastante, no estuvo tan caliente y yo creo que la hora ayudó mucho. Estuvo muy bien y la playa estaba muy limpia, sin obstáculos, y fue muy bonito todo el recorrido”, expresó Angelo Olivo.

Entre risas, dijo que ya había corrido la Clásica Sol y Arena en otras ocasiones, y que la diferencia en esta ocasión es que ganó. Además, insistió en que esta vez la limpieza de la playa fue un punto alto, porque en otras ediciones no se había visto así.

“Desde el principio salimos a un ritmo que no era a todo gas, pero sí era fuerte y sostenido. Ahí me fui con otro muchacho de Guanacaste, que fuimos juntos como hasta el kilómetro 4 y después de ahí me desprendí un poco y seguimos hasta el final”, relató Angelo Olivo.

Angelo Olivo recibió aplausos cuando ya iba en solitario rumbo a la meta en el Paseo de los Turistas. (DT Comunicación/DT Comunicación)

Mientras que en la categoría femenina, triunfó Anielka Chávez, con un registro de 41:57. A ella la acompañaron en el podio Valeria Vega (42:54) y Cynthia Leandro (44:51).

“El final siempre cuesta un poquito más porque la arena está muy suelta. A mí me gusta concentrarme siempre en mi competencia. Yo estoy acá viviendo en el Puerto, pero soy nicaragüense. Yo entreno de madrugada, nunca en la tarde y solo en asfalto”, manifestó Anielka Chávez.

Dereck Arguedas y Teresita Granados ganaron la prueba en los 3 kilómetros; en una edición de la Clásica Sol y Arena que esta vez contó con la participación de 97 menores de edad.

La Clásica Sol y Arena fue especial para Salvador Sánchez y su compañero de equipo. (DT Comunicación/DT Comunicación)

Paralelo a esos resultados, también hay que tomar en cuenta que para cada uno de los corredores que tomaron la partida, cruzar la línea de meta en la Concha Acústica en el Paseo de los Turistas, en Puntarenas, fue una victoria personal.

Además, no se puede olvidar que esta carrera también tiene fines benéficos, porque parte de las utilidades son invertidas en la comunidad local por parte del Club Rotario de Puntarenas.