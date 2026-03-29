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Clásica Sol y Arena: la gran fiesta convocó a 7.000 personas en Puntarenas

El ganador de la prueba de 9 kilómetros en la Clásica Sol y Arena explicó por qué esta edición fue diferente a otras

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Por Fanny Tayver Marín
Angelo Olivo (de amarillo) fue el ganador de los 9 kilómetros en la Clásica Sol y Arena.
Angelo Olivo (de amarillo) fue el ganador de los 9 kilómetros en la Clásica Sol y Arena. (DT Comunicación/DT Comunicación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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