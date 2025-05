Medios de Argentina insisten en que Óscar Duarte deja Saprissa y será compañero de Keylor Navas

Desde Argentina lo anuncian con seguridad. Los medios de comunicación aseguran que Óscar Duarte, defensa del Deportivo Saprissa, dejará el club y será compañero de Keylor Navas en Newell’s Old Boys.

Duarte tiene contrato con Saprissa hasta el 30 de junio de 2027, pero no tendría problema en salir del club, porque posee una cláusula que le permite marcharse si se le presenta una opción en el extranjero.

“Newell’s tiene negociaciones directas con Óscar Duarte, defensor mundialista con Costa Rica que acaba contrato con Saprissa. El club ya le envió una propuesta formal y está a la espera de una respuesta”, escribió en su cuenta de X César Luis Merlo, periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes.

Radio 2 de Rosario, en Argentina, informó que todo está muy avanzado para que Duarte sea nuevo defensa del cuadro de la Lepra, como se le conoce a Newell’s Old Boys.

La cuenta newells_info74 en X señaló que Óscar Duarte podría ser nuevo jugador del equipo, que se encuentra en las semifinales con Saprissa, pero al terminar esta fase, se uniría a Newell’s.

“Cristian Fabbiani analizó los faltantes del plantel y ya comenzó a sondear nombres, aunque por ahora de manera preliminar, sin iniciar gestiones serias. Y uno de los apuntados es Óscar Duarte, defensor costarricense de 35 años, compañero de Keylor Navas en la selección tica, donde jugaron juntos tres Mundiales.

“El Ogro apuntó a Duarte y Keylor ayudó a contactarlo. También comenzó el operativo convencimiento, con Navas a la cabeza. Duarte, experimentado zaguero que jugó en Levante, Espanyol, Bélgica y Arabia, actualmente está en el Deportivo Saprissa de Costa Rica. Y la llamada de Newell’s, en realidad de Navas, lo puso en carrera para venir al Parque”, escribió José Odisio en el periódico El Ciudadano.

La Nación conoce que sí hay oferta para Óscar Duarte y que es Keylor Navas el intermediario, o al menos, quien recomendó al zaguero y lo contactó para que sean compañeros en Argentina.

“No, de eso no, la verdad no sé nada de eso. Ahorita estoy enfocado aquí en Saprissa, que pasamos a semifinales y estoy pensando en eso”, le dijo Óscar Duarte a La Nación el jueves pasado, luego de la victoria del cuadro morado como visitante 0-2 contra Pérez Zeledón.

- ¿Le hicieron una oferta?

- No, no, todavía de momento no hay nada. Lo que quería era clasificar y poder pelear con el equipo.

Óscar se mostró esquivo con el tema, no quería que le preguntaran, y ante la tercera consulta de este medio, sonrió, fue muy respetuoso y dijo: “Nos vemos, no hay nada que decir del tema”.

Óscar Duarte, defensa del Deportivo Saprissa, ya tiene la oferta de Newell’s Old Boys y se convertirá en compañero de Keylor Navas. Foto: Mayela López (Mayela López)

La cadena TyC Sports de Argentina escribió en su sitio web que: “Duarte fue recomendado por el arquero Keylor Navas, quien llegó en el último mercado de pases y ya se metió en el corazón de los hinchas. Lo conoce porque fueron compañeros en la Selección de Costa Rica. De hecho, el zaguero disputó los Mundiales 2014, 2018 y 2022”.

En caso de confirmarse el fichaje de Óscar Duarte por Newell’s, este sería su quinto equipo en el fútbol internacional, tras jugar con el Club Brujas de Bélgica, Espanyol y Levante en España, y el Al Wehda de Arabia Saudita.

