Sergio Gila suelta la bomba: le revela en exclusiva a ‘La Nación’ cómo está su futuro con Saprissa

La noticia se regó como la pólvora: Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, tiene los días contados en el club. Es lo que se ha mencionado en diversos medios y redes sociales.

A Gila le achacan el mal desempeño que tuvo el equipo en la primera fase del campeonato, las penurias que pasó para clasificar en la última fecha, obligado a ganar de visita en Pérez Zeledón y dependiendo de otros resultados, como ocurrió con la derrota de Cartaginés como local 2-1 contra Sporting.

Además, a Gila le cuestionan los fichajes, sobre todo las contrataciones del español Sabin Merino y el argentino Nicolás Delgadillo, quienes, de momento, no han dado la talla.

El rumor es que, en las últimas horas, la dirigencia de Saprissa se reunió con Gila para finiquitar su salida de la institución.

El club morado aún no se pronuncia, pero cualquier noticia sería anunciada una vez termine la participación del equipo en el Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el propio Gila le reveló a La Nación lo que él conoce en este momento.

“La verdad, yo no tengo ni idea. Conmigo nadie se ha reunido para comunicarme nada”, dijo Gila cuando este medio le consultó si es cierto que se marcha de Saprissa.

El dirigente, quien sustituyó a su compatriota Ángel Luis Catalina y asumió labores hace un año y nueve meses, aseguró que Saprissa no lo ha llamado para decirle que no cuentan con él.

“De parte del club, pues no sé, puede ser que hayan tomado esa decisión (su salida), pero a mí no me han comunicado nada. Estoy centrado en esta fase final, buscando la 41”, afirmó Gila.

¿Qué pasó con la reunión?

¿La dirigencia de Saprissa se reunió con usted esta semana?

“La verdad, yo no tengo ni idea. Conmigo, nadie se ha reunido para comunicarme nada. Si en algún lado salió que hubo reunión o algo similar, es totalmente falso”, destacó Sergio Gila.

Sergio Gila dejó claro que trabaja con ahínco, que se esfuerza en sus labores, pero no se apega al puesto.

“El club sabe que si no quieren que siga, no habrá problema. Yo no me agarro al puesto. Se llegará a un acuerdo y me iré con la cabeza en alto. Pero, como te digo, nadie ha venido a decirme nada”, manifestó Gila.

Sergio Gila, gerente deportivo de Saprissa, casi no habla con la prensa, pero rompió el protocolo y atendió a La Nación. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El español tiene en contra que la afición de Saprissa no está contenta con los resultados del equipo y le achacan a él gran parte de la responsabilidad.

Le reclaman que no ha logrado consolidar una planilla, le cobran caro haber dicho que el actual plantel es “la planilla más cara en la historia de Saprissa”.

Los saprissistas le cuestionan en redes sociales haber llevado jugadores sin peso en los momentos claves, carencia de refuerzos en posiciones determinantes y falta de identidad en el juego del equipo.

A esto se suma que, tomando en cuenta Apertura y Clausura, el equipo arrancó con Vladimir Quesada, siguió con José Giacone y ahora está bajo el mando de Paulo César Wanchope, tres técnicos en una misma campaña.

Sergio Gila insistió en que no hubo ninguna reunión. Sabe que, si el club decide prescindir de sus servicios, lo hará, y si esto llega a pasar, a Gila lo cesarían al terminar la participación de Saprissa en el presente campeonato.

